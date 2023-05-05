Доллар опустился ниже 77 руб. впервые с 31 марта

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно дешевеют на Московской бирже в пятницу утром. При этом курс доллара в моменте опускался ниже 77 руб. впервые с конца марта, курс евро вплотную приближался к 85 руб.

Курс доллара в 10:04 МСК составил 77,29 руб./$1, опустившись на 76,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее доллар дешевел до 76,98 руб. При этом евро торговался на отметке 85,46 руб./EUR1 - минус 72 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 74,34 копейки - до 80,97 рубля.

"Пара "доллар-рубль" возобновила снижение, накануне впервые с начала апреля завершив торги у отметки 78 руб. Торговая активность долларом с расчетами "завтра" резко увеличилась относительно средних значений текущей недели, при этом давление на позиции доллара усилилось. Мы продолжаем считать, что ключевую динамику на рынке задают спекулянты, отыгрывающие технические сигналы на укрепление рубля. Новостной фон также выступал фактором поддержки рублю - Минфин сохранит продажу юаней на сумму 2 млрд руб. ежедневно в течение месяца. Отчасти не исключаем, что рублю может оказывать поддержку подготовка компаний сырьевого сектора к сезону дивидендных выплат. На утро пятницы рубль продолжает свой рост. Мы считаем, что ориентиром для пары доллар-рубль на сегодняшние торги выступает отметка 77 руб., однако большего укрепления ожидать не приходится. Сдержать укрепление национальной валют может фиксация коротких позиций спекулянтами в преддверии "длинных" выходных", - подчеркивает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.