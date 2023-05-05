Российский рынок акций открылся подъемом индексов МосБиржи и РТС на 0,8-2,1%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен большинства blue chips на фоне отскока нефти (Brent превысила $73 за баррель), а также смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-2,1%, лидерами роста выступили бумаги АФК "Система".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2544,08 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1040,32 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 77,09 рубля (-0,96 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,5%), "НЛМК" (+1,6%), "Татнефти" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,6%), "Яндекса" (+1,6%), расписки OZON (+1,5%), бумаги ВТБ (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +1% "префы"), "Северстали" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), Polymetal (+1,1%), "ММК" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,7% "префы"), UC Rusal (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), акции "Газпрома" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций среднесрочно можно ожидать продолжения роста, однако в ближайшее время возможно снижение индекса МосБиржи на фоне дивидендного "гэпа" в свете щедрых дивидендных выплат Сбербанка. На американском рынке инвесторы закладываются на дальнейшую паузу по ставке ФРС, однако основной вопрос остается - войдет ли экономика в рецессию или будет восстанавливаться, поэтому локальная неопределенность траектории рынка США сохраняется. Тем не менее высокая ставка находит отражение в статистике: наблюдается явное замедление кредитования.

В мире

В США накануне индексы акций снизились на 0,5-0,9% во главе с Dow из-за возобновления опасений относительно состояния банковской системы страны, пишет MarketWatch. Кроме того, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы, свежие статданные и квартальную отчетность компаний.

Индексы Dow Jones (-0,9%) и S&P 500 (-0,7%) зафиксировали снижение по итогам четвертой сессии подряд, чего не происходило последние два месяца.

ФРС в среду ожидаемо повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В заявлении ФРС в этот раз не было слов о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что ФРС будет принимать дальнейшие решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на статданных.

Производительность труда в США в первом квартале упала на 2,7%, стоимость рабочей силы выросла на 6,3%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 1,8% и повышение второго на 5,5%, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу отмечается смешанная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Биржи Южной Кореи и Японии закрыты в связи с празднованием Дня детей.

Как стало известно в пятницу, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в апреле снизился до 56,4 пункта по сравнению с 57,8 пунктами месяцем ранее, когда индикатор обновил максимум с ноября 2020 года.

Сводный PMI опустился до самой низкой отметки за три месяца - до 53,6 пункта против 54,5 пункта в марте.

Тем временем объем заказов промышленных предприятий Германии в марте упал на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Падение показателя стало рекордным с апреля 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал значительно более умеренное сокращение, на 2,2%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются вверх, несмотря на опасения в отношении мировой экономики и спроса на энергоресурсы после повышения ставок в США и еврозоне на 0,25 п.п.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,42 за баррель (+1,3% и +0,2% накануне), июньская цена WTI - $69,43 за баррель (+1,3% и -0,1% в четверг).

Стало известно, что Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть с поставкой в европейские страны, а цены для азиатских покупателей были снижены. Цены на нефть с поставкой в США в следующем месяце не изменятся, за исключением сорта Arab Light, цена которого снизится на $0,5 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.