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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

В США в апреле число рабочих мест выросло на 253 тыс. и безработица упала до 3,4%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года количество рабочих мест в американской экономике увеличилось на 253 тысячи, сообщило Министерство труда США.

По пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 165 тысяч, а не на 236 тысяч, как сообщалось ранее.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 185 тысяч, респонденты Trading Economics - на 180 тысяч.

Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.

Число рабочих мест в сфере профессиональных и деловых услуг увеличилось на 43 тысячи, в здравоохранении - на 40 тысяч, в досуговом и гостиничном бизнесе - на 31 тысячу, в социальном обеспечении - на 25 тысяч, в сегменте финансовых услуг - на 23 тысячи.

В частном секторе количество рабочих мест выросло на 230 тысяч, в государственном - на 23 тысячи.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в апреле повысилась на 0,5% относительно предыдущего месяца - до $33,36. В годовом выражении показатель увеличился на 4,4% (4,3% в марте). Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3% и 4,2% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,4 часа, доля участия населения в рабочей силе выросла - на уровне 62,6%.

США Минтруда
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