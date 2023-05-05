Акционеры HSBC не поддержали предложение о разделении банка

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Акционеры HSBC проголосовали против предложения о разделении операций, получившего поддержку крупнейшего инвестора британского банка - китайского страховщика Ping An Insurance, пишет Financial Times.

Группа гонконгских инвесторов предложила вынести на голосование вопрос о необходимости проведения ежеквартального анализа структуры HSBC, в том числе для оценки возможности выделения азиатского бизнеса банка в самостоятельную компанию.

"За" это предложение в пятницу высказались лишь около 20% участвовавших в голосовании акционеров, в том числе Ping An, владеющая 8% акций HSBC.

Другое предложение гонконгских инвесторов - требование к банку вернуть гарантированные ежегодные дивидендные выплаты в размере $0,51 на акцию - также получило поддержку менее 20% голосовавших.

HSBC выплачивал такие дивиденды в период с 2015 по 2019 год - до того, как британские регуляторы ввели запрет на дивиденды в банковском секторе из-за пандемии. Это решение не понравилось Ping An и тысячам мелких гонконгских инвесторов, для которых дивидендные выплаты являются важным источником дохода, отмечает FT.

Председатель совета директоров Марк Такер и другие члены совета были переизбраны на следующий год, хотя против них высказались 20% голосующих.

Незадолго до собрания акционеров Ping An публично призвала HSBC к выделению в самостоятельную компанию азиатского бизнеса с последующим размещением его акций в Гонконге.

Ping An заявила тогда, что британскому банку "необходимо провести структурные реформы, чтобы решить проблемы с конкурентоспособностью, улучшить показатели и стоимость бизнеса, а также ускорить рост в Азии".

За последние два года китайская компания предлагала банку несколько вариантов разделения операций, но он отвергал их, считая чрезмерными сопутствующие расходы и риски. В Ping An, однако, считают эти опасения преувеличенными.

Значительная часть операций HSBC приходится на Азию, и в последнее время ему становится все сложнее лавировать между Китаем и Западом, напряженность в отношениях которых растет, отмечает газета FT.

С начала 2023 года капитализация HSBC выросла почти на 16%.