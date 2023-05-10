Президент ЕЦБ видит необходимость в дальнейших мерах по борьбе с инфляцией

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Борьба Европейского центрального банка с высокой инфляцией не завершена, необходимы дальнейшие действия, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард японской газете Nikkei.

Несмотря на то, что темпы инфляции существенно замедлились, возможность их ускорения сохраняется, сказала она, отметив, что особое внимание ЕЦБ обращает на тенденции в сфере зарплат.

"Мы действовали очень решительно в борьбе с инфляцией. Тем не менее, нам нужно сделать больше", - заявила Лагард.

4 мая ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Базовая ставка по кредитам теперь составляет 3,75%, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%. После этого Лагард заявила, что регулятор не собирается брать паузу в подъеме ставок.

Инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 7% в годовом выражении по сравнению с 6,9% в марте. В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,6% с мартовских 5,7%.

Ускорение общей инфляции было отмечено после пяти месяцев спада, замедление базовой инфляции - впервые за 10 месяцев.

"Инфляция в еврозоне, и особенно базовая, остается слишком высокой, - заявила 10 мая член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. - Мы будем поднимать ставки до тех пор, пока не появятся сигналы устойчивого ослабления темпов роста индекса CPI Core".

По словам Шнабель, подъем ставок небольшими темпами, по 25 базисных пунктов, позволит довести их до уровней, которые ограничат экономическую активность в достаточной мере для сдерживания инфляции.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk в среду, что ЕЦБ, возможно, приближается к финальному этапу цикла подъема ставок.

"Мы не закончили с повышением ставок. Многое еще предстоит сделать, - сказал он. - Однако мы выходим на финишную прямую в том смысле, что достигаем области денежно-кредитной политики, которую можно считать ограничительной. Я уверен, что принятые меры уже оказывают свое влияние".