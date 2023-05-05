Курс рубля заметно откатился от внутридневных максимумов к доллару и евро

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Курсы доллара США и евро к рублю сократили темпы падения, но все равно завершили пятничную сессию в заметном минусе на "Московской бирже". В ходе торгов они обновили месячные минимумы.

Рубль укрепился к бивалютной корзине, хотя и отошел от внутридневных максимумов с учетом фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными днями.

К 19:00 доллар подешевел на 67 копеек, до 77,38 рубля. В течение дня курс доллара опускался ниже 77 рублей впервые с 31 марта. Евро подешевел на 72 копейки, до 85,46 рубля, а в ходе торгов курс опускался ниже 85 рублей впервые с 3 апреля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 69,25 копейки - до 81,02 рубля. Курс китайского юаня снизился на 10,3 копейки - до 11,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растерял темпы роста к доллару и евро по итогам пятницы после достижения месячных максимумов и перед длительными праздничными выходными, но все равно завершил день в заметном плюсе. При этом, по мнению аналитиков, сильный рост нацвалюты, наблюдавшийся в последние дни, обусловлен в первую очередь решением головного Raiffeisen закрыть валютные корсчета всем российским банкам, кроме своей локальной "дочки". По словам директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, "новости про корсчета - это напоминание про "токсичность" недружественных валют - не потому, что их не стоит покупать, а потому, что держать в РФ валюту опасно/неудобно".

"В 2022 уже было несколько эпизодов, когда рубль резко рос на похожих новостях. Спекулянтам же и "естественным" продавцам валюты (в т.ч., возможно, под будущие дивиденды) приходится переворачиваться в ту же сторону, чтобы не получить еще более низкий курс, усиливая общее движение", - говорит Полевой.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает работать над потенциальными сделками, результатом которых станет продажа или вывод из периметра группы российского Райффайзенбанка, сообщается в презентации RBI. "Мы обязуемся и дальше снижать деловую активность в России, продолжая прорабатывать такие возможные сделки", - отмечается в материалах группы.

RBI подчеркнула, что продолжает сокращать платежный бизнес в России - закрыла все корреспондентские счета российских банков, за исключением счета Райффайзенбанка.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. Австрийская группа с февраля 2022 года изучает возможные варианты действий в отношении российского Райффайзенбанка, в том числе полный уход с российского рынка.

"Рубль после негативного старта быстро восстановился, перейдя к стремительному укреплению незадолго до открытия основной сессии. Доллар впервые с конца марта приближался к 76,2 рубля, евро установил месячный максимум около 84,2 рубля. Внешний фон для рубля сегодня благоприятный в отличие от предыдущих дней. Нефтяные цены демонстрируют устойчивую восходящую динамику. Однако рубль сохраняет заметную отстраненность даже от позитивных сигналов. В середине торгов российская валюта стала быстро сдавать позиции, растеряв существенную часть большого плюса в рамках коррекции. Ключевым фактором относительной силы рубля остается планомерное улучшение ситуации с платежным балансом, происходящее в том числе за счет сокращения все еще значительного дисконта в ценах на поставляемое из России сырье. Кроме того, последние решения властей, направленные на ограничение вывода иностранного капитала из бизнеса в РФ, сократили потенциальное давление со стороны этого фактора на курс рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники торгов продолжали анализировать итоги заседания мировых центробанков. В четверг Европейский центральный банк ожидаемо повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 3,75%, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор не собирается брать паузу в подъеме ставок.

Днем ранее Федрезерв также повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п., теперь ее диапазон составляет максимальные с 2007 года 5-5,25% годовых. При этом из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего на этой неделе заседания ЦБ, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии, учитывая наличие неудовлетворенного спроса в экономике США и особенно на рынке труда.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тысячи, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 165 тысяч, а не на 236 тысяч, как сообщалось ранее.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 185 тысяч, респонденты Trading Economics - на 180 тысяч.

Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением более чем на 6%. К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,59% - до $75,11 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 3,82% - до $71,2 за баррель.

Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.

С начала недели Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и праздничные дни на 1,7932 рубля, до 76,8207 рубля, и уменьшил курс евро на 2,0913 рубля, до 84,9073 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу уменьшился на 1,6468 рубля по отношению к четвергу и составил 76,9469 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 1,5236 рубля и составил 76,9323 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 558,329 млн, из которых $641,571 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 916,758 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 2,1678 рубля, до 84,8631 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 1,7688 рубля, до 84,9794 рубля. Объем торгов евро составил 659,908 млн евро, из которых 149,384 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 510,524 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 7,57% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних отметках - 7,88%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.