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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Рубль снижается к основным валютам на фоне пониженной активности и опасений новых санкций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно дорожают на Московской бирже в понедельник днем; рубль снижается к основным мировым валютам на фоне пониженной активности торгов в официальны выходной день в России и опасений относительно новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 77,9525 руб. в 15:00 по Москве, что на 57,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,2275 руб., подорожав на 76,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 66 копеек - до 81,68 рубля. Курс китайского юаня подрос к этому моменту на 7,5 копейки - до 11,241 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару, евро и китайскому юаню в ходе дневных торгов на Московской бирже в понедельник на опасениях скорого объявления новых антироссийских санкций. При этом растущие цены на нефть и в целом позитивная динамика мировых рынков капитала не в состоянии противостоять давлению покупателей валюты в условиях пониженной активности участников рынка на бирже из-за официального выходного дня в России. Кроме того, сказывается и желание ряда игроков зафиксировать прибыль от роста нацвалюты, произошедшего с конца апреля.

В Евросоюзе рассматривается предложение о введении санкций в отношении китайских компаний, продающих России оборудование, которое, как считают в ЕС, может быть использовано военно-промышленным комплексом РФ, сообщила в воскресенье Financial Times. В новый, 11-й пакет антироссийских санкций, который послы стран ЕС намерены обсудить 10 мая, включены семь китайских компаний, занимающиеся полупроводниками, микрочипами и другой электронной продукцией.

рубль Московская биржа
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