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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

За первые четыре месяца 2023 года китайско-российская торговля увеличилась на 43%

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - За январь-апрель 2023 года объем торговли между Китаем и Россией увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 43,14%, превысив $73 млрд, сообщило главное таможенное управление КНР.

По данным китайской таможни, Россия за этот период в годовом исчислении импортировала из Китая товаров на сумму $33,68 млрд, что на 67,2% больше, чем в 2022 году.

Китайский импорт из России за тот же период вырос на 24,8%, составив $39,46 млрд.

По итогам 2022 года торговля между двумя странами увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 29,3%, до рекордных $190,27 млрд.

КНР
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