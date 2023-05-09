Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023 год - до $78,65/барр.

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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго США резко понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $85,01/барр. до $78,65/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Оценка стоимости Brent на 2024 год также значительно снижена - с $81,21/барр. до $ 74,47/барр.

Ведомство подчеркивает, что цены на нефть снижаются на опасениях об ухудшении глобальной мировой экономики, вероятности кризиса в банковском секторе, а также сохраняющейся инфляции. Средняя спотовая цена Brent, по данным EIA, в апреле составляла $85/барр. При этом 4 мая ведомство зафиксировало их падение до $73/барр.

При этом в Минэнерго США предполагают, что в ближайшей перспективе цены скорректируются ввиду сезонного роста спроса, а также на фоне добровольного сокращения добычи рядом стран ОПЕК.

Кроме того, EIA ожидает, что на стабилизацию цен на нефть также повлияет увеличение потребления нефти в Китае и Индии. По оценке министерства, цена Brent восстановится с текущих уровней до $75-80/барр. между третьим кварталом 2023 и первым кварталом 2024 года.