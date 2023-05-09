США слегка понизили прогноз добычи нефти в стране в 2023 году - до 12,53 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов в мире, согласно прогнозу, составит 100,99 млн б/с

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,54 млн б/с до 12,53 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.

При этом прогнозный показатель на 640 тыс. б/с превышает результат 2022 года - 11,89 млн б/с. Кроме того, он на 230 тыс. б/с выше последнего среднегодового рекорда добычи сырой нефти в США, установленного в 2019 году - 12,3 млн б/с.

Ведомство также понизило прогноз добычи в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 12,69 млн б/с.

Потребление

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 100,99 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе.

EIA увеличило свой прогноз, озвученный в апреле, на 120 тыс. б/с. Министерство также изменило оценку спроса на нефть в 2022 году, повысив ее на 10 тыс. б/с - с 99,42 млн б/с до 99,43 млн б/с.

Таким образом, Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,56 млн б/с относительно прошлого года (прогноз, данный в прошлом месяце, - 1,44 млн б/с).

Прогноз потребления нефти и ЖУВ на 2024 год также скорректирован в сторону увеличения, на 20 тыс. б/с - до 102,71 млн б/с.