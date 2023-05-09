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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Минэнерго США слегка повысило прогнозы добычи нефти по ОПЕК и России в 2023 году

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2023 году на 70 тыс. баррелей в сутки, а оценка по производству в России увеличена на 60 тыс. б/с, свидетельствуют данные ежемесячного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

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Таким образом, ведомство немного скорректировало оценку нефтепроизводства странами альянса после резкого снижения прогноза в прошлом месяце на фоне новостей о добровольном сокращении добычи некоторыми участниками организации. Теперь EIA ожидает, что ОПЕК в 2023 году будет добывать 33,76 млн б/с, что на 410 тыс. б/с меньше, чем в 2022 году.

По мнению аналитиков Минэнерго США, помимо добровольного сокращения нефтепроизводства рядом стран, на общую добычу альянса повлияют возникшие трудности с экспортом сырой нефти с севера Ирака, а также форс-мажорные обстоятельства, ограничивающие поставки из Нигерии.

Прогноз EIA по добыче нефти в России в текущем году повышен на 60 тыс. б/с, до 10,61 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает падение нефтепроизводства в РФ в 2023 году на 330 тыс. б/с (прогноз, данный в апреле, - на 390 тыс. б/с).

Минэнерго США предполагает, что добыча нефти в РФ в марте и апреле снизилась ввиду объявленного добровольного сокращения добычи на 0,5 млн б/с, а также старта сезона ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. По оценке ведомства, он завершится в июне, что будет способствовать постепенному восстановлению нефтепроизводства во второй половине года с 10,4 млн б/с до 10,5 млн б/с.

При этом ведомство по-прежнему ожидает, что мировое производство жидких углеводородов в 2023 году повысится на 1,5 млн б/с, до 101,34 млн б/с, из-за существенного роста в странах, не входящих в ОПЕК, которые (исключая Россию) увеличат добычу на 2,2 млн б/с в 2023 году.

США
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