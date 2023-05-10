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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Berkshire продолжил сокращать долю в китайском автопроизводителе BY

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает сокращать свою долю в BYD Co., ведущем китайском производителе автомобилей на новых источниках энергии (NEV).

В миреBerkshire продолжил сокращать долю в китайском автопроизводителе BYDЧитать подробнее

Инвестфирма продала 1,96 млн акций автокомпании на сумму 462,09 млн гонконгских долларов ($58,88 млн), сообщила Berkshire Hathaway в направленных на Гонконгскую фондовую биржу документах.

В результате принадлежащий инвесткомпании пакет BYD уменьшился до 9,87% с 10,05%, сообщает MarketWatch. До этого Berkshire продавала акции BYD в прошлом месяце и августе 2022 года.

С начала 2023 года капитализация BYD увеличилась на 26,4% (до 786 млрд долларов), в то время как фондовый индекс Hang Seng опустился на 0,2%.

BYD Berkshire Hathaway Гонконг Уоррен Баффет Китай США
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