Германский энергоконцерн E.ON сообщил о квартальном чистом убытке

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года германский энергетический концерн E.ON SE зафиксировал чистый убыток в первом квартале 2023 года, несмотря на 14%-ное увеличение выручки.

В январе-марте чистый убыток компании составил 72 млн евро против 826 млн евро прибыли годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до 1,03 млрд евро с 683 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBITDA выросла до 2,72 млрд евро с 2,09 млрд евро годом ранее, выручка повысилась до 33,54 млрд евро с 29,51 млрд евро.

Инвестиции E.ON, в том числе связанные со стимулированием энергоперехода, выросли на 31% по сравнению с первым кварталом прошлого года - до 1,038 млрд евро.

Компания подтвердила прогноз скорректированной чистой прибыли на 2023 год на уровне 2,3-2,5 млрд евро, скорректированной EBITDA - 7,8-8 млрд евро.

С начала 2023 года капитализация E.ON выросла на 30%.