Уральский машзавод Калинина не выплатит годовые дивиденды "из-за отсутствия прибыли"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров екатеринбургского ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина" (МЗиК) рекомендовал акционерам на годовом собрании 15 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Эта рекомендация связана "с отсутствием прибыли", говорится в сообщении компании.

Финансовые результаты работы по итогам 2022 года МЗиК не раскрывал.

МЗиК систематически начислял годовые дивиденды, как минимум, с 2012 года. По итогам 2021 года компания направила на их выплату четверть прибыли - 694 млн рублей. По итогам 2020 года на выплату дивидендов было направлено 1,08 млрд рублей.

На годовом собрании акционерам также предстоит утвердить аудитора, принять годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, избрать совет директоров и ревизионную комиссию.

Дата закрытия реестра для участия в собрании - 21 мая.

ПАО "МЗиК" производит продукцию военного назначения, а также специализируется на выпуске малогабаритных напольных погрузчиков, электро- и дизельных погрузчиков, электротележек, коммунальных машин.