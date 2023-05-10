Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Стоимость активов девелопера "Самолет" в 2022 году выросла на 43% до 761 млрд рублей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Стоимость активов группы "Самолет", по оценке Commonwealth Partnership (бывшая Cushman & Wakefield), по состоянию на конец 2022 года составила 761 млрд рублей, сообщил девелопер. По сравнению с оценкой на конец 2021 года стоимость активов выросла на 43%.

Показатель включает оценку земельного банка, технологических стартапов, бренда и других компонентов. Наибольший вклад в увеличение стоимости активов внес земельный банк "Самолета", который достиг 45,9 млн кв. м при стоимости в 652,6 млрд рублей. Относительно оценки на конец 2021 года прирост земельного банка составил 58% в натуральном выражении и 45% в денежном. Оценка бренда группы за год выросла на 17% и достигла 40,2 млрд рублей.

"Мы продолжали расширять земельный банк в Московском регионе, где стоимость земельных участков уже превысила полтриллиона рублей, активно пополняли земельный банк в других регионах в рамках географической диверсификации. Портфель нашего нового направления бизнеса - ИЖС - уже оценивается более чем в 80 млрд рублей. Оценка не-девелоперских активов впервые превысила 100 млрд рублей благодаря стремительному развитию "Самолет Плюс", росту масштаба бизнеса и повышению качества сервисов управляющей компании, а также значительному росту стоимости бренда", - отметила замгендиректора "Самолета" по экономике и финансам Наталья Грознова.

ГК "Самолет" занимает 2-е место в Рjccbb по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже "с осени 2020 года.

Cushman Wakefield Commonwealth Partnership ГК Самолет Михаил Кенин Павел Голубков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Международные резервы РФ в апреле увеличились на 0,3%, до $595,8 млрд

Банк Англии в четверг может повысить ставку до максимума с 2008 года

Производители лития Livent и Allkem объединяются в компанию стоимостью $10,6 млрд

Производители лития Livent и Allkem объединяются в компанию стоимостью $10,6 млрд

Минфин США предупредили о "сейсмических" последствиях для экономики в случае дефолта

Минфин США предупредили о "сейсмических" последствиях для экономики в случае дефолта

Доллар упал ниже 76 рублей впервые с 23 марта

Евро опустился ниже 84 руб. впервые с 3 апреля

В ЕК допустили продление ограничений на торговлю украинской агропродукцией

В ЕК допустили продление ограничений на торговлю украинской агропродукцией

Суд по иску "Сахалинской энергии" наложил арест на четыре буксира Svitzer

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });