Стоимость активов девелопера "Самолет" в 2022 году выросла на 43% до 761 млрд рублей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Стоимость активов группы "Самолет", по оценке Commonwealth Partnership (бывшая Cushman & Wakefield), по состоянию на конец 2022 года составила 761 млрд рублей, сообщил девелопер. По сравнению с оценкой на конец 2021 года стоимость активов выросла на 43%.

Показатель включает оценку земельного банка, технологических стартапов, бренда и других компонентов. Наибольший вклад в увеличение стоимости активов внес земельный банк "Самолета", который достиг 45,9 млн кв. м при стоимости в 652,6 млрд рублей. Относительно оценки на конец 2021 года прирост земельного банка составил 58% в натуральном выражении и 45% в денежном. Оценка бренда группы за год выросла на 17% и достигла 40,2 млрд рублей.

"Мы продолжали расширять земельный банк в Московском регионе, где стоимость земельных участков уже превысила полтриллиона рублей, активно пополняли земельный банк в других регионах в рамках географической диверсификации. Портфель нашего нового направления бизнеса - ИЖС - уже оценивается более чем в 80 млрд рублей. Оценка не-девелоперских активов впервые превысила 100 млрд рублей благодаря стремительному развитию "Самолет Плюс", росту масштаба бизнеса и повышению качества сервисов управляющей компании, а также значительному росту стоимости бренда", - отметила замгендиректора "Самолета" по экономике и финансам Наталья Грознова.

ГК "Самолет" занимает 2-е место в Рjccbb по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже "с осени 2020 года.