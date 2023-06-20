Девелопер "Самолет" купит ГК "МИЦ"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" приобретет 100% ГК "МИЦ", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании-покупателя.

"Группа "Самолет" объявляет о подписании соглашения о приобретении 100% ГК "МИЦ" у нескольких физических лиц", - рассказали в компании.

Там пояснили, что в периметр сделки войдут все активы ГК "МИЦ". По условиям соглашения, Группа "Самолет" приобретает более 50 компаний, входящих в ГК "МИЦ", а также земельный банк в Москве, новой Москве и Подмосковье, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования.

"Оплата сделки будет осуществляться Группой "Самолет" денежными средствами в несколько траншей с привлечением банковского финансирования", - рассказали в компании, не уточняя сумму сделки.

Отметим, что после закрытия сделки с ГК "МИЦ" объем текущего строительства "Самолета" по всей России можно будет оценить в 4,2 млн кв. м.

В "Самолете" отдельно подчеркнули, что Группа возьмет на себя в полном объеме все обязательства перед клиентами ГК МИЦ по клиентской поддержке, завершению строительства и эксплуатации жилых комплексов.

Закрытие сделки требует получения разрешения от Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС).