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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Группа ЛСР хочет продать несколько участков на юге Петербурга

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" рассматривает вариант продажи земельных участков на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга, где располагается бетонный завод компании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

Находящийся там бетонный завод продолжает работать, добавил представитель компании.

Стоимость продажи участков в ЛСР не уточняют.

По данным из открытых источников, бетонный завод расположен на двух земельных участках с железнодорожной веткой, общая площадь территории - 5,8 га. При этом производственные объекты, которые находятся на участке, занимают площадь 0,8 га.

Группа "ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.

Группа ЛСР Петербург
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