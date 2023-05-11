Ритейлер "Верный" в 2022 году нарастил выручку на 26%, до 117,1 млрд рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Верный" - ООО "Союз св. Иоанна Воина", - управляющий сетью магазинов "у дома", увеличил в 2022 году выручку по РСБУ на 26%, до 117,1 млрд рублей, свидетельствуют данные его отчетности.

Валовая прибыль компании в прошлом году повысилась на 32,5%, до 28,87 млрд рублей. Убыток от продаж снизился до 1,23 млрд рублей с 2,62 млрд рублей годом ранее.

Коммерческие расходы выросли на 23,4%, до 30,1 млрд рублей.

Чистая прибыль за 2022 год выросла в 7,7 раза и составила 75,17 млн рублей.

Первые магазины "Верный" были открыты в конце октября 2012 года в Москве и Санкт-Петербурге, в настоящее время сеть представлена в ряде других регионов.

По данным на январь 2022 года, под управлением компании было более 1,05 тыс. магазинов.