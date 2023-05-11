Foxconn сократила чистую квартальную прибыль в 2,3 раза

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, зафиксировала максимальное за три года снижение чистой прибыли в первом квартале 2023 года в условиях ослабления глобального спроса на потребительские устройства.

В январе-марте чистая прибыль компании в 2,3 раза - до 12,82 млрд новых тайваньских долларов ($417 млн) по сравнению с 29,45 млрд новых тайваньских долларов годом ранее.

Результат оказался существенно ниже консенсус-прогноза аналитиков. Опрошенные S&P Global Market Intelligence эксперты в среднем ожидали чистую прибыль Foxconn на уровне 28,82 млрд новых тайваньских долларов.

Квартальная выручка компании увеличилась на 3,8%, до 1,462 трлн новых тайваньских долларов.

Foxconn ожидает снижения выручки ключевого подразделения по выпуску потребительской электроники во втором квартале. На долю этих операций приходится более половины всей выручки компании.

В целом выручка Foxconn снизится во втором квартале, а по итогам всего 2023 года будет на уровне предыдущего года, ожидают в компании. Доход в сегменте сетевого оборудования и облачной инфраструктуры, согласно прогнозу Foxconn, практически не изменится в этом году.