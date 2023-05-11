Астраханские верфи ОСК построят плавучий док для "Северной верфи"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) заключило контракт на строительство плавучего дока грузоподъемностью 25 тысяч тонн с ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК), сообщает пресс-служба ЮЦСС.

Речь идет о строительстве передаточного плавучего дока проекта 24012 в рамках кооперации заводов внутри ОСК. Срок поставки - ноябрь 2025 года. Проект разработан конструкторским бюро "Алмаз", говорится в сообщении.

Металлический плавучий док предназначен для спуска на воду различных судов, объемных морских сооружений (размерами до 250х48 метров, массой до 25 тысяч тонн), подъема из воды кораблей и судов для выполнения доковых осмотров, ремонтных и окрасочных работ подводной части.

Кроме того, док будет приспособлен для выполнения внутризаводских транспортно-логистических операций, связанных с перемещениями по акватории вдоль достроечной набережной крупных блоков и корпусов между стапелями. Корпус будет сформирован из 11 понтонов размерами 14,4х62 метра.

Строительство будет вестись на двух производственных площадках Южного центра: "Красные Баррикады" и АСПО. Формирование корпуса дока на основе изготовленных понтонов и его оснащение будет производится на "Северной верфи" в Петербурге силами ЮЦСС.

Длина дока составит 189,6 метра, длина по стапель-палубе - 177,6 метра, ширина дока - 62 метра, высота понтона до стапель-палубы - 7 метров, грузоподъемность - 25 тысяч тонн, предельная глубина погружения - 20,64 метра, экипаж - 21 человек.

ЮЦСС - единый промышленный комплекс, консолидирующий судостроительные предприятия юга России, входящие в состав ОСК: АО "ССЗ "Лотос", Астраханское судостроительное производственное объединение (АСПО), "ССЗ им. III Интернационала", ряд субподрядных компаний, а также производственную площадку завода "Красные баррикады".

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, специализируется на строительстве военных кораблей и коммерческих судов различного назначения.