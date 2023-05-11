"Полюс" планирует ввести в СД трех независимых директоров

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - "Полюс", в совет директоров которого с марта прошлого года входили только менеджеры и представители акционеров, планирует вновь ввести в СД независимых директоров.

Золотодобытчик сообщил, что в совет в качестве независимых членов номинированы глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба, управляющий директор инвестиционно-банковского департамента ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Волковский и руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц.

Ожидается, что Шварц после формирования нового состава совета станет его председателем.

Также в совет номинированы его действующие члены – второй крупнейший акционер компании Ахмет Паланкоев, а также менеджеры "Полюса": гендиректор Алексей Востоков, вице-президент по экономике и планированию Анна Лобанова, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Антон Румянцев, старший вице-президент по операционной деятельности Владимир Полин и директор департамента деловых коммуникаций и IR Виктор Дроздов.

"В подтверждение того, что "Полюс" сохраняет прозрачность в отношениях с инвесторами и стремится соответствовать лучшим практикам корпоративного управления, мы будем рады приветствовать независимых членов в составе совета директоров. Ожидаем, что избрание независимых директоров усилит коллегиальный орган управления за счет их профессиональных компетенций в области устойчивого развития, операционной деятельности и финансовых рынков", - отметил Востоков (его слова приводятся в сообщении компании).

Собрание акционеров "Полюса", на котором будет избираться новый совет директоров, назначено на 6 июня.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Паланкоева (29,99%).