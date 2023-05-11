Банк России оценил инфляцию в стране по итогам II квартала в 3,6%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Банк России оценивает годовую инфляцию по итогам второго квартала 2023 года на уровне 3,6% после 3,5% по итогам первого квартала, следует из доклада о денежно-кредитной политики (ДКП), опубликованного регулятором.

ЦБ отмечает, что эта оценка соответствует центральному значению траектории инфляции в базовом прогнозе и приведена справочно.

Банк России в апреле понизил прогноз по инфляции на 2023 год до 4,5-6,5% с 5-7% в феврале.

ЦБ ожидает, что из-за эффекта высокой базы марта-апреля 2022 года годовая инфляция во II квартале 2023 года достигнет минимума и окажется меньше цели в 4%. Затем темп роста цен в годовом выражении начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года и увеличения устойчивого инфляционного давления, говорится в докладе.

В качестве основного проинфляционного фактора будет выступать постепенный рост потребительского спроса, влияние окажет и усиливающееся давление со стороны рынка труда на фоне дисбалансов между спросом на труд и предложением труда.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики и при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи таргета в дальнейшем.