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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Идею "спецоблигаций" для расчета с нерезидентами решили отложить

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Идеи расплачиваться с уходящими нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным российским активам, сейчас на повестке нет: способа воплотить ее в жизнь не нашлось, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Никакой дискуссии нет на эту тему, пока это не обсуждается. Поговорили, поговорили, но не поняли, как это делать", - сказал он.

Расплачиваться с покидающими российский рынок нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным международным резервам РФ, в апреле предложил депутат от ЛДПР Владимир Кошелев. В отличие от ряда других инициатив, выдвинутых российскими парламентариями в качестве ответа на действия недружественных стран, она была в определенной степени "легитимизирована" последовавшими комментариями. Так, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме заявила, что Банк России готов это предложение рассмотреть.

"Вы это предложение внесли как раз во время встречи с фракцией (незадолго до самого отчета - ИФ). Мы успели в очень короткое время посмотреть, как можно отнестись к этой инициативе. Ее надо дополнительно проработать, но в принципе такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом", - сказала Набиуллина.

При этом она сразу отмечала, что в депутатской идее есть ряд нюансов. Во-первых, привязка облигаций к замороженным активам может повлечь раскрытие информации о структуре международных резервов, чего регулятор бы не хотел. Во-вторых, вряд ли удастся навязать эти облигации нерезидентам и тем более заставить иностранных регуляторов разморозить активы, даже если владельцами облигаций являются их граждане. Кроме того, есть вопрос иммунитета ЦБ в отношении принадлежащего ему имущества.

"Несмотря на заморозку, пока юрисдикционный иммунитет активов ЦБ не оспорен. Вопрос, конечно, что взамен получит Центральный банк", - отмечала Набиуллина.

Моисеев также ранее сообщал, что эта идея рассматривается, его комментарий относительно перспектив инициативы изначально был сдержанным. "С точки зрения практической реализации она довольно сложная, поэтому смотрим", - говорил замминистра в конце апреля.

Минфин РФ ЦБ РФ Банк России
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