Рынок акций РФ в четверг поднялся к 2600п по индексу МосБиржи

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос по большинству blue chips на фоне ослабления геополитической напряженности и отсутствия ясности по новым антироссийским санкциям Запада, в то время как настроения на внешних площадках ухудшились после повышения ставки Банком Англии и сигналов о ее возможном дальнейшем увеличении. Индекс МосБиржи поднялся к 2600 пунктам во главе с бумагами Сбербанка (+4,5%), отыгравшими большую часть дивидендного "гэпа"; аутсайдерами выступили бумаги "Полюса" (-0,9%) после рекомендаций по годовым дивидендам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2595,12 пункта (+1,8%, максимум сессии - 2610,8 пункта), индекс РТС - 1064,56 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,5%.

Доллар к 18:50 по Москве подрос до 76,76 рубля (+0,71 рубля), утром курс падал до 75,23 руб./$1.

В Евросоюзе изучают возможность использования замороженных российских активов в интересах Украины, но ЕС должен при этом держаться в правовых рамках, которые не позволяют необоснованной конфискации средств, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.

Тем временем, по оценке ЦБ РФ, снижение ВВП РФ в I квартале 2023 года составило 2,3% в годовом выражении, а во II квартале ЦБ ожидает роста ВВП на 4,2%. Соответствующие оценки содержатся в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Подорожали в четверг акции Сбербанка (+4,5% и +4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+3,1%), "Интер РАО" (+3,1%), "Газпром нефти" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+2% и +4,1% "префы"), "МТС" (+1,8%), расписки OZON (+1,8%), бумаги "Московской биржи" (+1,6%), "Северстали" (+1,6%), "Магнита" (+1,6%), "Роснефти" (+1,5%), "Яндекса" (+1,4%), расписки TCS Group (+1,3%), акции "НОВАТЭКа" (+1,2%), ВТБ (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "Газпрома" (+0,5%), "ММК" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,9%, до 10646 рублей), "НЛМК" (-0,7%), "Норникеля" (-0,1%).

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендует выплатить дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 16 июня. Размер дивидендов эквивалентен приблизительно $5,7 на акцию. Общая сумма составляет около 30% от EBITDA "Полюса" за 2022 год, что соответствует дивидендной политике компании.

Комментарии аналитиков

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг на рынке акций наблюдалось плавное "затухание" дивидендного "гэпа" по Сбербанку, что поддержало весь рынок.

Что касается новых санкций ЕС, то глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о содержании 11-го пакета и сообщила о планах Брюсселя усложнить третьим странам работу с Москвой. Предполагается, в частности, ограничить экспорт товаров из Евросоюза в третьи страны, если будет доказано, что в итоге грузы направляются в Россию. Грядущие санкции могут коснуться морских перевозок нефти. Судам, которые перевозят российскую нефть в обход потолка цен, могут запретить заходить в европейские порты, отмечает аналитик.

Кроме того, страны Евросоюза обсуждают новый механизм в отношении государств, которые "недостаточно работают над предотвращением уклонения России от санкций". Вторичные ограничения могут стать частью 11-го пакета санкций ЕС. Сообщается, что торговым партнерам ЕС нужно будет "объяснять скачки товарооборота по ключевым категориям". Вероятно, имеются в виду в первую очередь технологии, оборудование и товары двойного назначения, полагает Абелев.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций в четверг сохранил позитивный настрой, по индексу МосБиржи основные события шли недалеко от уровня 2600 пунктов, при этом слабость рубля играла на руку экспортерам. Инвесторы продолжали выкупать просадку после дивидендного "гэпа" в тяжеловесных акциях Сбера.

Мировые биржевые площадки торговались в основном в умеренном "минусе". Экономическая статистика дня вышла неоднозначной. Темпы роста потребительских цен в Китае в апреле замедлились до 0,1% г/г при ожидавшихся рынком +0,4%. В США число заявок на пособие по безработице за неделю выросло до 264 тыс., что превысило прогноз аналитиков (245 тыс.).

В преддверии выходных торги на рынке акций РФ могут пройти в сдержанном ключе. Если цены на нефть развернутся вверх, а рубль сохранит слабость, то акции экспортеров могут удержать рынок в "плюсе". Прогноз по индексу МосБиржи на 12 мая – 2520-2620 пунктов, полагает Бахтин.

Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик полагает, что рост рынка обусловлен возросшим спросом со стороны инвесторов на акции после коррекции накануне. Также интерес инвесторов подогревается новыми дивидендными выплатами.

Индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда, который может вернуть рынок к годовому максимуму (2657,9 пункта), зафиксированному в конце апреля. Акции Сбера по итогам двух торговых сессий практически полностью закрыли дивидендный "гэп", отмечает эксперт.

В пятницу выйдут данные по потребительской инфляции в РФ. Ожидается, что инфляция в апреле снизится с текущих 3,5% г/г до 2,4% г/г. Статистика может поддержать российские рынки, и прежде всего долговой, полагает Линчик.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, позитивная динамика рынка была обусловлена новостями о дивидендах, а также заявлениями замминистра финансов РФ Алексея Моисеева о возможности масштабной приватизации госимущества в России, если в преддверии этого шага будет "сформирован рынок". "По всей видимости, Моисеев подразумевал рост стоимости активов до уровня, при котором приватизация была бы выгодна государству. Инвесторы, вероятно, решили, что речь идет о прогнозе долгосрочного роста российского фондового рынка", - полагает аналитик.

Нефть просела после публикации прогноза ОПЕК о незначительном росте мирового спроса на нефть в 2024 году. Акции ПАО "Полюс" просели после рекомендаций совета директоров по дивидендам - видимо, инвесторы ожидали более значительных выплат с учетом нераспределенной прибыли за 2021 год, полагает Мильчакова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,03%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), смешанная динамика отмечалась в Европе (индекс CAC 40 подрос на 0,3%, FTSE и DAX просели на 0,1-0,4%) и в США (Nasdaq подрос на 0,02%, S&P 500 и Dow просели на 0,3-0,7%).

Рынки Китая и Гонконга просели на данных о снижении темпов инфляции в КНР, воспринятых трейдерами как сигнал слабого восстановления экономики страны после снятия карантинных ограничений. В то же время продолжающееся замедление инфляции оставляет Народному банку Китая возможность продолжать смягчение монетарной политики для стимулирования экономической активности.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в апреле замедлились до 0,1% в годовом выражении с 0,7% в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Апрельская инфляция стала минимальной с февраля 2021 года. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 0,7%, как и в марте.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 3,6% в годовом выражении (-2,5% в марте). Снижение наблюдается уже семь месяцев подряд, в апреле оно стало максимальным с мая 2020 года.

Банк Англии по итогам майского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка была поднята по итогам двенадцатого заседания подряд и обновила максимум с 2008 года.

При этом регулятор не исключил вероятности дальнейшего повышения стоимости заимствований. "Темпы ослабления внутреннего инфляционного давления будут зависеть от развития ситуации в экономике, включая влияние существенного повышения базовой ставки, - отмечается в отчете по итогам заседания регулятора. - Неопределенность в отношении глобальных финансовых и экономических перспектив остается повышенной".

В то же время Банк Англии в четверг улучшил прогнозы для экономики Великобритании и теперь полагает, что страна сумеет избежать рецессии. Регулятор ожидает, что экономика страны в 2023 году зафиксирует рост на 0,25%, тогда как в феврале ожидалось снижение на 0,5%. В 2024 году ожидается рост на 0,75% (ранее прогнозировалось снижение на 0,25%). Инфляция, как ожидается, по итогам текущего года составит 5,1%, а к концу 2024 года замедлится до 2,3%. На конец первого квартала 2023 года показатель составлял 10,2%.

По данным Минтруда США, цены производителей (индекс PPI) в апреле выросли на 2,3% в годовом выражении. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года. По сравнению с мартом индекс PPI увеличился на 0,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,4% и второго - на 0,3%.

Нефть

На нефтяном рынке цены продолжили снижение после локальной утренней коррекции. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $75,65 за баррель (-1% и -1,3% в среду), июньская цена WTI - $71,62 за баррель (-1,3% и -1,6% накануне).

Страны ОПЕК в апреле сократили производство нефти на 191 тыс. баррелей в сутки к марту - до 28,603 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса. Наибольшее падение зафиксировано в Ираке и Нигерии. В то же время, рост нефтепроизводства отмечен в Саудовской Аравии, Анголе и Иране.

ОПЕК сохранила оценку темпов роста и спроса на нефть, и поставок со стороны стран, не входящих в альянс, как на 2022, так и на 2023 годы, говорится в ежемесячном отчете организации. В 2022 году спрос на нефть увеличился на 2,5 млн б/с - до 99,57 млн б/с, а в текущем году, как ожидается, вырастет на 2,33 млн б/с - до 101,9 млн б/с.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 2,95 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 2,5 млн баррелей. Подъем показателя запасов стал первым за четыре недели.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+15,5%), "Камчатскэнерго" (+13,8%), "МГТС" (+12,8%), акции "Соллерса" (+12,7%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+11,7%), ПАО "РКК "Энергия" (+9,1%), "Белона" (+9,1%), расписки EMC (+7,8%), HeadHunter (+7,1%).

Подешевели "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-2,3%), акции ПАО "Россети Кубань" (-2,2%), ПАО "Центр международной торговли" (-1,6%), расписки Softline (-1,2%), бумаги ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-1,2%), "префы" "Транснефти" (-1,1%), акции "Селигдара" (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 74,64 млрд рублей (из них 30,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,48 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,95 млрд рублей на акции "Газпрома").