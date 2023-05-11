ЦБ РФ отметил, что доля физлиц в обороте биржевого рынка золота в отдельные месяцы выше 50%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в последнее время доминируют не только на рынке акций: доля физлиц в биржевом обороте золота также в отдельные месяцы начала текущего года переваливала за половину, следует из данных Банка России.

Как отмечает ЦБ в своем традиционном докладе "Обзор рисков финансовых рынков", в условиях роста санкционного давления наблюдается увеличение объемов торгов и количества сделок на биржевом рынке золота. Это двусторонний процесс: для золотодобывающих компаний, вынужденных активно искать новые каналы сбыта, внутренний рынок металла стал играть более значимую роль, а для инвесторов золото - одна из альтернативных возможностей для сбережений.

"Снижение доверия населения к "токсичным" валютам и стремление к диверсификации сбережений, а также законодательные послабления привели к увеличению спроса граждан на золото", - пишет ЦБ. Среднедневная доля физлиц в структуре конечных бенефициаров по сделкам с золотом на "Московской бирже" во втором полугодии 2022 г. и в январе-апреле 2023 г. достигала на пике 40,5% и 51,2% соответственно, отмечается в докладе. Кроме физических лиц, золото также покупали в состав ПИФов (в доверительное управление), а продавцами во втором полугодии 2022 г. выступали в основном банки, в 2023 г. - юридические лица.

Среднедневное количество заключаемых сделок с февраля 2022 г. начало ускоренно расти, в отдельные месяцы превышая 4 тыс. (в апреле 2023 г. - 3234), что существенно больше показателей 2021 г., когда они исчислялись десятками. При этом объем рынка к концу апреля достиг максимальных с момента начала торгов значений, сказано в обзоре.

Санкции вызвали сложности в использовании иностранных индексов как ценового ориентира стоимости российского золота, в этой ситуации ЦБ, "Мосбиржа" и участники рынка прорабатывали вопрос расчета национального индикатора, отмечается в докладе. С 6 февраля 2023 г. "Мосбиржа" начала расчет биржевого индекса золота (RUGOLD). Его среднедневное расхождение с бенчмарком LBMA Gold Fixing за январь-май было символическим (лишь 0,57%), тогда как в прошлом году, как показал ретроспективный пересчет, колебалось в широком диапазоне от -10% до +11%. Это объяснялось как расширением спреда курсов валют и усилением изолированности внутреннего рынка, так и увеличением в объемах торгов доли физлиц, склонных к эмоциональным решениям, отмечает Банк России.

"Московская биржа" начала торги драгметаллами в октябре 2013 г. В 2022 г. объем торгов золотом составил 118,7 млрд рублей (32,3 тонны).