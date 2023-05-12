Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в четверг снизились

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг продемонстрировали разнонаправленные изменения.

Инвесторы продолжали оценивать влияние опубликованных днем ранее данных об инфляции в США на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Кроме того, их внимание сосредоточено на ситуации с потолком госдолга и с кризисом в банковском секторе страны.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года. По сравнению с мартом индекс PPI увеличился на 0,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,4%, второго - на 0,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года, отмечает Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали менее значительного повышения - до 245 тыс.

Цена акций PacWest Bancorp рухнула на 22,7% на сообщении, что объем депозитов этого регионального банка на прошлой неделе сократился на 9,5%.

"Существенный рост увольнений и возобновление оттока депозитов в PacWest вызвали распродажу на фондовом рынке", - полагает старший экономист Interactive Brokers Хосе Торрес. Даже достаточно хорошие данные по индексу PPI не смогли улучшить настроения инвесторов, добавил он.

Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, зафиксировала рост чистой прибыли и выручки во втором финансовом квартале (закончился 1 апреля), однако неожиданно столкнулась с оттоком пользователей стримингового сервиса Disney+. Цена бумаг компании упала на 8,7% по итогам торгов.

Котировки акций Beyond Meat упали на 18,3%. Производитель растительных заменителей мяса сократил чистый убыток в первом финансовом квартале в 1,7 раза, при этом выручка уменьшилась на 16%.

Цена акций Peloton Interactive опустилась на 8,9% - до исторического минимума. Причиной этого стало сообщение компании об отзыве в США 2,2 млн велотренажеров в связи с риском получения травм пользователями.

Помимо этого, подешевели акции Microsoft Corp. и Salesforce Inc. - на 0,7%, Chevron Corp. - на 0,6%, International Business Machines - на 0,9%, Nike Inc. - на 1%.

Между тем котировки акций Robinhood Markets выросли на 6,4%. Оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке увеличил выручку в прошедшем квартале в 1,5 раза, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Стоимость Unity Software подскочила почти на 13%. Поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений увеличил чистый убыток и выручку в январе-марте, причем убыток оказался меньше прогноза экспертов, а выручка - больше.

Китайский производитель электромобилей Li Auto увеличил выручку в январе-марте почти вдвое и ожидает сохранения высоких темпов роста в текущем квартале. Цена американских депозитарных расписок компании повысилась на 3,7%.

Расписки JD.com Inc. подорожали на 7,2%. Китайский интернет-ритейлер вернулся на прибыльный уровень в первом квартале, выручка превзошла ожидания рынка.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 221,82 пункта (на 0,66%) и составил 33309,51 пункта. Лидерами падения котировок среди компонентов индекса помимо Walt Disney стали акции Intel Corp., подешевевшие на 3,7%, и Dow Inc. - на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 7,02 пункта (на 0,17%) - до 4130,62 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 22,06 пункта (на 0,18%) и завершил сессию на отметке 12328,51 пункта.