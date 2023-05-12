Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов с учетом преобладающего негатива на мировых рынках

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль слабеет, отыгрывая преобладающий негатив на биржевых и нефтяных площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,13 руб./$1 (+23 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,25 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 5,3 коп. - до 11,1 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта слабеет к доллару и юаню на старте торгов на фоне снижающихся котировок нефти и охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках.

Рубль продолжил снижение, начатое в ходе торгов в четверг после сильного роста в предыдущие дни. Укрепление российской валюты могло быть связано с подготовкой крупных экспортеров к дивидендному периоду.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в кулуарах Петербургского международного юридического форума сообщил журналистам, что наблюдающееся укрепление рубля связано с улучшением динамики экспортной выручки, нижняя точка которой, видимо, пройдена.

"Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету. То, о чем мы говорили в начале апреля: то, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта, как бы эта нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, пройдена, и мы имеем обратное движение курса", - сказал Заботкин.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,56 за баррель, что на 0,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,52 за баррель, что на 0,49% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу демонстрируют в основном негативную динамику: китайский CSI 300 падает на 0,59%, японский Nikkei 225 растет на 0,85%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,12%, южнокорейский Kospi опустился на 0,47%, австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,14%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,29%.

Американские фондовые индексы в четверг продемонстрировали разнонаправленные изменения. Инвесторы продолжали оценивать влияние опубликованных днем ранее данных об инфляции в США на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Кроме того, их внимание сосредоточено на ситуации с потолком госдолга и с кризисом в банковском секторе страны.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года. По сравнению с мартом индекс PPI увеличился на 0,2%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года.