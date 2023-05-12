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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Два топ-менеджера Microsoft в мае продали акции компании на $13,6 млн

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Маркетинговый директор Microsoft Corp. Крис Капоселла за последнюю неделю продал акции компании на $4,4 млн, свидетельствуют данные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Капоссела, работающий в Microsoft с 1991 года, продал 5 тысяч бумаг в среднем по $308,705 за штуку во вторник и еще около 4,2 тысячи бумаг в среднем по $312,905 за штуку в среду, выручив в общей сложности $2,85 млн.

5 мая топ-менеджер продал акции на $1,55 млн, в феврале - на $541,7 тысячи. У него остается порядка 105,2 тысячи бумаг корпорации.

Коммерческий директор Microsoft Джадсон Альтхофф в начале месяца продал 30 тысяч акций корпорации за $9,2 млн.

Котировки бумаг компании повысились с начала года на 29,3%, за последние 12 месяцев - на 18,8%. На дополнительных торгах в четверг их стоимость понизилась на 0,04%, до $310 за штуку.

Microsoft SEC США Крис Капоселла Джадсон Альтхофф
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