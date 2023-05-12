Московская консалтинговая фирма купит птицефабрику "Чикская"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Московское ООО "НИФК" планирует приобрести АО "Птицефабрика Чикская" (Новосибирская область), сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор ООО "Овомир" (управляющая компания птицефабрики, принадлежит ООО "Агро-Инвест") Михаил Черенов.

"Сделка на стадии предварительного обсуждения, получено согласование ФАС", - сказал Черенов.

Телеграм-канал ФАС сообщил, что удовлетворено ходатайство ООО "НИФК" о приобретении АО "Птицефабрика Чикская".

"По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке куриных яиц. Птицефабрика "Чикская" является одним из крупнейших производителей куриных яиц в Сибири", - отметила служба.

АО "Птицефабрика Чикская" до декабря 2021 года входило в группу "Продо", а затем 100% акций предприятия приобрело АО "Птицефабрика Челябинская". По состоянию на конец 2022 года, контролирующим акционером (94,1% акций) "Челябинской" было ООО "Агро-Инвест", а бенефициарным владельцем выступал Павел Кадушин, говорится в отчетности АО "Птицефабрика Челябинская" за 2022 год.

При этом в отчетности "Челябинской" АО "Птицефабрика Чикская" именуется дочерним предприятием со 100%-й долей владения.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "НИФК" создано в феврале 2022 года и специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Единственным владельцем компании является Дмитрий Павлович Кадушин. Уставный капитал компании равен 10 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, 75% "Агро-Инвеста" владеет Павел Кадушин, 25% - Илья Корбашов.

АО "Птицефабрика Челябинская" - крупное российское птицеводческое предприятие яичного направления. Помимо производства яиц, предприятие выпускает жидкий пастеризованный яичный меланж, яичный сухой порошок, продукты из мяса кур, зерно.