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Московская консалтинговая фирма купит птицефабрику "Чикская"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Московское ООО "НИФК" планирует приобрести АО "Птицефабрика Чикская" (Новосибирская область), сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор ООО "Овомир" (управляющая компания птицефабрики, принадлежит ООО "Агро-Инвест") Михаил Черенов.

"Сделка на стадии предварительного обсуждения, получено согласование ФАС", - сказал Черенов.

Телеграм-канал ФАС сообщил, что удовлетворено ходатайство ООО "НИФК" о приобретении АО "Птицефабрика Чикская".

"По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке куриных яиц. Птицефабрика "Чикская" является одним из крупнейших производителей куриных яиц в Сибири", - отметила служба.

АО "Птицефабрика Чикская" до декабря 2021 года входило в группу "Продо", а затем 100% акций предприятия приобрело АО "Птицефабрика Челябинская". По состоянию на конец 2022 года, контролирующим акционером (94,1% акций) "Челябинской" было ООО "Агро-Инвест", а бенефициарным владельцем выступал Павел Кадушин, говорится в отчетности АО "Птицефабрика Челябинская" за 2022 год.

При этом в отчетности "Челябинской" АО "Птицефабрика Чикская" именуется дочерним предприятием со 100%-й долей владения.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "НИФК" создано в феврале 2022 года и специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Единственным владельцем компании является Дмитрий Павлович Кадушин. Уставный капитал компании равен 10 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, 75% "Агро-Инвеста" владеет Павел Кадушин, 25% - Илья Корбашов.

АО "Птицефабрика Челябинская" - крупное российское птицеводческое предприятие яичного направления. Помимо производства яиц, предприятие выпускает жидкий пастеризованный яичный меланж, яичный сухой порошок, продукты из мяса кур, зерно.

Птицефабрика Чикская НИФК Павел Кадушин Дмитрий Кадушин Овомир ФАС Птицефабрика Челябинская
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