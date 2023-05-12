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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

"ЛУКОЙЛ" полностью погасил выпуск долларовых евробондов-2023

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в полном объеме исполнил обязательства по погашению выпуска долларовых еврообигаций-2023, сообщила компания.

В рамках погашения были произведены прямые выплаты держателям еврооблигаций, также компания осуществила перевод средств в адрес основного платежного агента, который подтвердил их получение и направление международным клиринговым системам для дальнейшего распределения среди инвесторов, говорится в сообщении.

Первоначальный объем этого выпуска в обращении составлял $1,5 млрд. В сентябре прошлого года "ЛУКОЙЛ" разместил "замещающие" облигации на $562,7 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в апреле 2023 года на локальные долговые бумаги, заместив около 38% выпуска евробондов.

В феврале "ЛУКОЙЛ" предложил держателям остающихся в обращении евробондов-2023 воспользоваться опцией прямого платежа при получении выплат в апреле. Инструкция по получению прямых выплат предполагает, что держатель должен направить в компанию заявление на получение такого платежа, а также документ, подтверждающий владение евробондами. Кроме того, инвестору нужно уведомить Euroclear, Clearstream или DTC об отказе получать через них платежи по еврооблигациям и направить соответствующее подтверждение в компанию.

Использование такого механизма связано с тем, что платежи по еврооблигациям группы "ЛУКОЙЛ", произведенные в октябре-ноябре 2022 года, на данный момент должным образом не исполнены международными клиринговыми системами, поясняла компания.

В начале апреля компания предупредила держателей всех пяти своих выпусков еврооблигаций о возможных проблемах с доведением ближайших выплат по стандартной схеме – через основного платежного агента – из-за сложностей с осуществлением платежей через иностранную инфраструктуру.

ЛУКОЙЛ
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