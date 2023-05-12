Денежная база РФ в широком определении в апреле уменьшилась на 4%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в апреле 2023 года уменьшилась на 952,6 рублей, или на 4,0%, до 22 трлн 836,1 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-апреле денежная база уменьшилась на 1 трлн 592,5 млрд рублей, или на 6,5% с 24 трлн 428,6 млрд рублей на 1 января.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 мая выросли до 24,5% (максимум с 1 ноября 2018 года, когда они составляли 25,1%) с 24,0% на 1 апреля.

Объем наличных денег в составе денежной базы в апреле увеличился на 493,8 млрд рублей, или на 3,0%, до 17 трлн 154,8 млрд рублей.

В январе-апреле объем наличных вырос на 807,1 млрд рублей, или на 4,9%, с 16 трлн 347,7 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных выросли до 19,6% на 1 мая (максимум 1 марта 2021 года, когда они составляли 27,5%) с 12,3% на 1 апреля.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в апреле возросла до максимальных за год (на 1 мая 2022 года - 78,2%) 75,1% c 70,0%.

В составе денежной базы в апреле объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ уменьшился на 909,7 млрд рублей, или на 27,4%, до 2 трлн 407,3 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - на 536,7 млрд рублей, или на 15,1%, до 3 трлн 8,6 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.