Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Денежная база РФ в широком определении в июне увеличилась на 3%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в июне 2023 года увеличилась на 727,9 млрд рублей, или на 3,0%, до 24 трлн 929,2 млрд рублей. Эти данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-июне денежная база увеличилась на 500,6 млрд рублей, или на 2%, с 24 трлн 428,6 млрд рублей на 1 января.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 июля увеличились до 30,1% (максимум с 1 августа 2018 года, когда они составляли 36,3%) с 29,7% на 1 июня.

Объем наличных денег в составе денежной базы в июне увеличился на 459,0 млрд рублей, или на 2,6%, до 17 трлн 797,4 млрд рублей.

В январе-июне объем наличных вырос на 1 трлн 449,7млрд рублей, или на 8,9%, с 16 трлн 347,7 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных увеличились до 26,8% на 1 июля (максимум с 1 марта 2021 года, когда они составляли 27,5%) с 24,1% на 1 июня.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в июне снизилась до 71,4% c 71,6%.

В составе денежной базы в июне объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличился на 759,8 млрд рублей, или на 22,7%, до 4 трлн 105,3 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - сократился на 491,1 млрд рублей, или на 15,1%, до 2 трлн 755,1 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Урожай клубники на Ставрополье в 2023 году снизился на 42% из-за дождей с градом

Урожай клубники на Ставрополье в 2023 году снизился на 42% из-за дождей с градом

"Соллерс" закрыл сделку по выкупу "Исузу Рус" у японской Isuzu

"Соллерс" закрыл сделку по выкупу "Исузу Рус" у японской Isuzu

Цены на нефть стабилизировались после скачка до апрельских максимумов

Фондовые индексы США уверенно выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления

Фондовые индексы США уверенно выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления

Глава ЕК заявила, что Россия несет ответственность за продление зерновой сделки

Глава ЕК заявила, что Россия несет ответственность за продление зерновой сделки

Франция в ближайшие семь лет потратит на оборону рекордные 413,3 млрд евро

Новак заявил, что компании будут сами решать, сокращать добычу или экспорт нефти в августе

Новак заявил, что компании будут сами решать, сокращать добычу или экспорт нефти в августе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });