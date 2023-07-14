Денежная база РФ в широком определении в июне увеличилась на 3%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в июне 2023 года увеличилась на 727,9 млрд рублей, или на 3,0%, до 24 трлн 929,2 млрд рублей. Эти данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-июне денежная база увеличилась на 500,6 млрд рублей, или на 2%, с 24 трлн 428,6 млрд рублей на 1 января.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 июля увеличились до 30,1% (максимум с 1 августа 2018 года, когда они составляли 36,3%) с 29,7% на 1 июня.

Объем наличных денег в составе денежной базы в июне увеличился на 459,0 млрд рублей, или на 2,6%, до 17 трлн 797,4 млрд рублей.

В январе-июне объем наличных вырос на 1 трлн 449,7млрд рублей, или на 8,9%, с 16 трлн 347,7 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных увеличились до 26,8% на 1 июля (максимум с 1 марта 2021 года, когда они составляли 27,5%) с 24,1% на 1 июня.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в июне снизилась до 71,4% c 71,6%.

В составе денежной базы в июне объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличился на 759,8 млрд рублей, или на 22,7%, до 4 трлн 105,3 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - сократился на 491,1 млрд рублей, или на 15,1%, до 2 трлн 755,1 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.