Глава Бундесбанка не исключил повышение ставок ЕЦБ летом и осенью

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку, возможно, придется продолжить подъем ключевых процентных ставок и осенью, чтобы добиться ослабления базовой инфляции в еврозоне, заявил на брифинге в Ниигате глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Об этом сообщает Financial Times.

"Данные по инфляции не дают нам возможности поменять мнение о том, что потребуется дальнейший подъем ставок, - сказал Нагель. - Это мнение также относится и к периоду после летнего перерыва".

Летние заседания ЕЦБ пройдут 15 июня и 27 июля, а следующее состоится лишь 14 сентября.

4 мая ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Базовая ставка по кредитам теперь составляет 3,75%, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

На пресс-конференции по итогам заседания глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор не собирается брать паузу в подъеме ставок.

Инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 7% в годовом выражении по сравнению с 6,9% в марте. В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,6% с мартовских 5,7%.

Ускорение общей инфляции было отмечено после пяти месяцев спада, замедление базовой инфляции - впервые за 10 месяцев.

Многие экономисты полагают, что ЕЦБ завершит цикл ужесточения политики в июле, когда ставка по депозитам достигнет 3,75% годовых.