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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Лагард отметила сильное ценовое давление в еврозоне

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк отмечает по-прежнему сильное ценовое давление в еврозоне, из-за которого существуют значительные повышательные риски для прогноза инфляции, заявила на пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард.

По ее словам, особенно сильное давление наблюдается в секторе услуг, который растет опережающими темпами по сравнению с промышленным сектором. Дополнительным фактором устойчивости инфляции является рост зарплат в еврозоне.

Также инфляцию поддерживают различные государственные меры стимулирования экономики, введенные во время пандемии коронавируса, отметила глава ЕЦБ, призвав правительства к сворачиванию таких мер.

ЕЦБ 4 мая ожидаемо повысил основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 3,75%, ставка по депозитам – до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам – до 4%.

Решение было практически единогласным, отметила Лагард.

"Очевидно, что ЕЦБ не собирается брать паузу в подъеме ставок", - сказала она, добавив, что "для нас важна не цель, а путь, и мы находимся в пути".

Лагард процитировала пресс-релиз по итогам заседания, сказав, что ставки будут достаточно ограничительными в течение длительного времени. В настоящее время они недостаточно ограничительные, добавила она, отказавшись назвать конкретный уровень, до которого могут быть повышены ставки.

Отвечая на вопрос журналиста, Лагард подчеркнула, что слова про то, что последующие решения ЕЦБ будут зависеть от поступающих данных, не являются прогнозом по ставке (forward guidance).

Также ЕЦБ сообщил о планах прекратить реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme, APP) в июле этого года. По оценке Лагард, такая мера позволит сокращать объем активов на балансе регулятора примерно на 25 млрд евро в месяц.

ЕЦБ Кристин Лагард еврозона
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