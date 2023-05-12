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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Срок давности административных дел за нарушения в сфере драгметаллов могут увеличить до 2 лет

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству поддержал законопроект правительства РФ об увеличении срока давности при привлечении к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота драгоценных металлов и камней с двух месяцев до двух лет, но считает срок увеличения избыточным и просит установить его на уровне одного года.

Документ (№221976-8) был внесен правительством в конце прошлого года.

"Увеличение до двух лет срока давности привлечения к административной ответственности призвано защитить добросовестных участников рынка и сократить объем нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них", - говорилось в пояснительной записке. Правительство отмечало, что аналогичный срок установлен за нарушения бюджетного, валютного законодательства и закона о бухгалтерском учете.

Думский комитет по законодательству концептуально поддержал законопроект, отметив, что особую актуальность данная проблема приобретает в связи с введением в рамках антикризисных мер ограничений на проведение контрольных мероприятий.

При этом комитет напоминает, что сейчас в КоАП установлен срок давности привлечения к административной ответственности в один год для таких правонарушений, как, например, нарушения законодательства о ломбардах; о градостроительной безопасности, о промышленной безопасности; о противодействии экстремистской деятельности. "Указанные правонарушения являются не менее общественно опасными по сравнению со сферой ДМДК (драгоценных металлов и драгоценных камней - ИФ) и также требуют проведения необходимых экспертиз, исследования документов и осуществления определенных процессуальных действий, но ограничены при этом сроком давности привлечения к ответственности в один год, что представляется достаточным", - говорится в заключении комитета Госдумы.

Комитет отмечает избыточность двухгодичного срока и предлагает его скорректировать при подготовке законопроекта к рассмотрению Думой во втором чтении.

Госдума
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