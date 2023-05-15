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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Американцы стали реже менять автомобили из-за роста цен и кредитных ставок

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Средняя продолжительность использования личного автомобиля в США по состоянию на 1 января 2023 года составила 12,5 лет, за год она увеличилась более чем на три месяца, показало исследование S&P Global Mobility.

Рост стал рекордным с экономического кризиса 2008-2009 годов, он был вызван увеличением цен на автомобили и ставок по кредитам, отмечают аналитики.

Срок службы легковых машин вырос на 3,8%, до 13,6 года, а в сегменте пикапов, внедорожников и кроссоверов рост составил 1,7%, до 11,8 года.

Федеральная резервная система с прошлого марта 10 раз повышала ключевую процентную ставку, что привело к увеличению ставок по кредитам на покупку автомобиля. Тем временем инфляция в Штатах достигала рекордных за 40 лет значений, и средняя стоимость автомобиля в апреле составляла $48 275, на 3,7% больше показателя годом ранее, по данным Cox Automotive.

Отчасти рост цен объясняется изменением предпочтений американцев, которые в последние годы предпочитают пикапы и внедорожники более дешевым легковым машинам. Легковые автомобили составляли всего 22% из общего числа новых регистраций автомобилей в США в прошлом году, отмечают эксперты S&P Global Mobility.

Всего в США насчитывается свыше 284 млн автомобилей при населении почти 332 млн человек.

США S&P Global Mobility ФРС Cox Automotive
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