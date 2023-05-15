На "Мосбирже" доллар подорожал на 1,23 рубля, евро - на 1,56 рубля

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - На торгах на "Мосбирже" курс рубля упал к бивалютной корзине на фоне новых геополитических рисков в рамках коррекции, начавшейся на прошлой неделе после сильного роста, наблюдавшегося с конца апреля.

К 19:00 доллар дорожал на 1,23 рубля, до 79,15 рубля, евро дорожал на 1,56 рубля, до 86,4 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,38 рубля - до 82,4 рубля. Курс китайского юаня вырос на 25,4 копейки - до 11,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в понедельник подешевел в основных парах, скорректировавшись вниз после сильного роста, наблюдавшегося с последних дней апреля. Давление на рубль оказывают неопределенность относительно президентских выборов в Турции, которые прошли в воскресенье, 14 мая, а также новости на тему санкций.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,36%, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,99% по итогам подсчетов свыше 99% бюллетеней. Таким образом выборы не выявили победителя в первом туре. Второй тур состоится 28 мая.

Дополнительный негатив для рубля связан с санкционной темой. Министры финансов G7 договорились усилить обмен данными о возможном уклонении от санкций против России и следить за эффективностью ограничений на цены на российскую нефть и нефтепродукты, пишет Financial Times.

"Мы по-прежнему нацелены на противодействие любым попыткам уклониться от наших санкций и подорвать их", - говорится в коммюнике встречи министров финансов и управляющих центральными банками G7, которая 11-13 мая состоялась в Ниигате (Япония).

Кроме того, Брюссель обдумывает возможность введения ограничений на экспорт некоторых товаров из Европейского союза в страны, которые, как он подозревает, реэкспортируют подсанкционную продукцию в Россию, заявили источники FT, знакомые с обсуждением этого вопроса.

"С начала мая волатильность курса рубля заметно выросла. Основная пара "доллар-рубль" в моменте падала до 75 рублей/$1, а сейчас торгуется около 79 рублей/$1. Предложение валюты на рынке явно увеличилось, что, вероятно, связано, с разовыми, плохо прогнозируемыми продажами со стороны крупных экспортеров для выплаты дивидендов. Многие участники рынка ожидают умеренного укрепления рубля в ближайшие месяцы на фоне продолжающегося дивидендного сезона, а также увеличения выплат в бюджет нефтяниками. Кроме того, на этом этапе Министерство финансов может начать пополнение резервных фондов валютой, что повлияет на курс рубля", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

"Российская валюта начала новую неделе снижением. Котировки вернулись выше 79 рублей за доллар США. Поддержку американской валюте оказывают закрытие спекулятивных коротких позиций против доллара США, а также завершение реализации валютной выручки экспортерами. Кроме того, давление на рубль может оказывать негативный новостной фон, связанный с усилением санкционной риторики относительно российского экспорта", - подчеркивает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Инфляция в России в апреле 2023 года составила 0,38% после 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-апрель 2023 года цены в РФ выросли на 2,06%.

Инфляция в апреле 2023 года совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на апрель, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,4%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2023 года замедлилась до 2,31% (аналитики также ожидали замедления до 2,3%) с 3,51% на конец марта, достигнув минимума с февраля 2020 года.

12 мая Росстат одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 мая (вторую неделю подряд из-за праздников в расчет попадает 8 дней вместо традиционных 7-ми).

Инфляция в РФ с 3 по 10 мая замедлилась до 0,0% после 0,19% с 25 апреля по 2 мая, с начала месяца прирост цен к 10 мая составил 0,05%, с начала года - 2,11%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 10 мая на уровне 2,32%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Совет директоров Банка России на заседании 28 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

"Наша логика заключается в том, что мы видим, что преобладают проинфляционные риски. Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите и на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки, но тем не менее мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров.

По ее словам, тот факт, что ЦБ понизил прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5-7% до 4,5-6,5%, "сам по себе не является основанием для снижения ставки". "Наша ДКП действует с лагом, она влияет на экономику с лагом, и она устремлена в будущее", - отметила глава ЦБ.

"Сейчас для того, чтобы обеспечить достижение цели в 4% по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок", - добавила Набиуллина.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2023 году составляет 5,9%.

"Исходя из майской динамики - инфляция с начала месяца в мае составила 0,1% на 10 мая - годовая инфляция будет ниже прогноза ЦБ РФ на 2К23, представленного в майском докладе о денежно-кредитной политике, то есть ниже 3,6% г/г, что говорит в пользу сохранения ключевой процентной ставки на прежнем уровне на предстоящем заседании ЦБ РФ 9 июня. В то же время, как мы писали ранее, инфляционные риски, связанные с ростом госрасходов, возрастают. В целом мы ожидаем, что в мае инфляция составит 0,5% м/м и годовая инфляция - 2,7% г/г", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Инфляция ожидаемо замедлилась на фоне высокой базы прошлого года. Радует то, что сейчас в моменте нет факторов для ее стремительного роста. Курс рубля даже слегка укрепился, а цены на нефть относительно стабильны. Мы считаем, что если не произойдет ничего "экстраординарного", то ЦБ до конца года будет держать ставку на текущем уровне в 7,5%. Впереди инфляция должна в годовом выражении увеличиться, но уже за счет эффекта низкой базы мая-сентября 2022 года. Поэтому пока все выглядит относительно стабильно в плане российского "макро" для рынков", - говорит главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

Цены на нефть ускорили рост вечером в понедельник на фоне ослабления доллара США.

К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,83%, до $75,51 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,86%, до $71,33 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается в ходе торгов на 0,2%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Во вторник на нефтяные котировки могут повлиять апрельские данные о промышленном производстве и розничных продажах в Китае, полагает старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, чьи слова приводит MarketWatch

Трейдеры также ожидают во вторник публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти и апрельских данных о промышленном производстве и розничных продажах в США.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $55,97 за баррель, или $408,6 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период - $79,87. Таким образом, дисконт составил около 29,9%. В апреле он был на уровне порядка 30,9% (в марте он был порядка 39,5%, в феврале и январе - 41%), следует из расчетов, опубликованных в понедельник Минфином.

На основе данных "Московской биржи "о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на 16 мая на 1,8963 рубля, до 79,1004 рубля/$1, и увеличил курс евро на 1,8362 рубля, до 86,0862 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 1,9045 рубля по отношению к пятнице и составил 79,0795 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 1,852 рубля и составил 79,0863 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 738,097 млн, из которых $459,268 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 278,829 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,8348 рубля, до 86,0268 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,8083 рубля, до 86,121 рубля. Объем торгов евро составил 670,086 млн евро, из которых 143,851 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 526,235 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 7,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 8 б.п. - до 7,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 7,9% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,34% годовых, а ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 8,51% годовых.