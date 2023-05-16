Delivery Club сменит бренд на "Маркет деливери"

Сервис расширит доставку непродовольственных товаров из магазинов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сервис доставки Delivery Club продолжит работу под брендом "Маркет деливери", сообщили "Интерфаксу" в фудтех-направлении "Яндекса". Смена названия произойдет в начале лета.

"Маркет деливери" будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров из ритейла (электроники, товаров для дома и др). На протяжении нескольких месяцев сервис активно усиливал non-food направление, запустив доставку товаров повседневного спроса, доставку из аптек, зоомагазинов, магазинов для взрослых.

В сервисе сохранится привычная ресторанная лента - пользователи смогут переключаться между двумя сценариями: доставка из магазина и заказ готовой еды.

"Яндекс" увеличит инвестиции в развитие Delivery Club, однако в компании не раскрывают их точный объем.

Знакомый с ситуацией источник сообщил "Интерфаксу", что речь может идти о сотнях миллионах рублей инвестиций до конца 2023 года.

Доставка из магазинов сохранится и в "Яндекс Еде", но основным фокусом сервиса остается гастрономия и связанные с планированием рациона сценарии. В экосистеме "Яндекса" есть и такие сервисы быстрой доставки как "Лавка", "Маркет 15".

Delivery Club вошел в портфель активов "Яндекса" в сентябре 2022 года по итогам обмена активами в сфере контента и доставки еды между "Яндексом" и VK.