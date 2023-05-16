Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Delivery Club сменит бренд на "Маркет деливери"

Сервис расширит доставку непродовольственных товаров из магазинов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сервис доставки Delivery Club продолжит работу под брендом "Маркет деливери", сообщили "Интерфаксу" в фудтех-направлении "Яндекса". Смена названия произойдет в начале лета.

"Маркет деливери" будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров из ритейла (электроники, товаров для дома и др). На протяжении нескольких месяцев сервис активно усиливал non-food направление, запустив доставку товаров повседневного спроса, доставку из аптек, зоомагазинов, магазинов для взрослых.

В сервисе сохранится привычная ресторанная лента - пользователи смогут переключаться между двумя сценариями: доставка из магазина и заказ готовой еды.

"Яндекс" увеличит инвестиции в развитие Delivery Club, однако в компании не раскрывают их точный объем.

Знакомый с ситуацией источник сообщил "Интерфаксу", что речь может идти о сотнях миллионах рублей инвестиций до конца 2023 года.

Доставка из магазинов сохранится и в "Яндекс Еде", но основным фокусом сервиса остается гастрономия и связанные с планированием рациона сценарии. В экосистеме "Яндекса" есть и такие сервисы быстрой доставки как "Лавка", "Маркет 15".

Delivery Club вошел в портфель активов "Яндекса" в сентябре 2022 года по итогам обмена активами в сфере контента и доставки еды между "Яндексом" и VK.

Delivery Club Яндекс Маркет деливери
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Покупка "Авилоном" российских активов VW согласована по цене до 125 млн евро

Покупка "Авилоном" российских активов VW согласована по цене до 125 млн евро

"Магнит" готовится запустить маркетплейс с непродовольственными товарами

"Магнит" готовится запустить маркетплейс с непродовольственными товарами

Набсовет "АЛРОСА" скоро рассмотрит назначение Маринычева гендиректором

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня вырастет на $1,8, до $16,2 за тонну

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });