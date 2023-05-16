Ритейлер "О`Кей" в I квартале увеличил выручку на 3,1% до 48,7 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "О`Кей" (O`Key Group) в I квартале 2023 года увеличил чистую розничную выручку на 3,1%, до 48,725 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка выросла за счет повышения LfL-выручки дискаунтеров "Да!" (рост на 8,1%), увеличения онлайн-продаж (на 19,1%) и открытия новых магазинов.

В целом на группу продажи сопоставимых магазинов (LfL) в I квартале снизились на 2,6% вследствие снижения трафика и среднего чека на 2,2% и 0,4% соответственно.

Выручка гипермаркетов "О`Кей" – основного формата ритейлера – в январе-марте сократилась на 3,8%, до 34,506 млрд рублей.

Выручка дискаунтеров "Да!" в отчетном периоде выросла на 25,1%, до 14,219 млрд рублей.

По итогам I квартала доля сети дискаунтеров увеличилась на 5,1 п.п. и теперь составляет 29,2% от общей розничной выручки. В свою очередь, онлайн-продажи в доле общей выручки в отчетном периоде достигли 5,6%.

В отчетном периоде компания открыла три гипермаркета и 41 дискаунтер (чистые показатели с учетом закрытий).

Общая торговая площадь на 31 марта 2023 года составляла 651,7 тыс. кв. м, увеличившись на 5,3% год к году.

Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец 31 марта 2023 года группа объединяла 78 гипермаркетов и 198 дискаунтеров.