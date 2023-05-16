Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Глава ФРБ Атланты не ждет снижения ставки ФРС в 2023 году даже при рецессии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США не станет снижать ключевую процентную ставку даже в случае наступления рецессии в американской экономике, заявил CNBC глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

"Для меня инфляция остается задачей номер один. Нам нужно вернуть её к целевому значению, - сказал он. - Если это будет сопряжено с издержками, мы должны быть готовы к ним".

Федрезерв повышал ставку 10 раз с весны прошлого года, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз до этого ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году. Рынок в целом прогнозирует одно или несколько снижений ставки во втором полугодии.

Инфляция в Штатах в апреле достигла минимальных за два года 4,9%, а без учета энергоносителей и продуктов питания потребительские цены выросли на 5,5% при целевом показателе в 2%.

"Инфляция остается стабильно высокой, потребители продолжают активно тратить, а безработица находится на крайне низком уровне. Все это говорит о том, что повышательное давление на цены сохранится", - сказал Бостик.

По его мнению, Федрезерву стоит занять выжидательную позицию. "Но если появится потребность в действии, мне кажется, этим действием скорее будет еще одно небольшое повышение (ставки - ИФ), а не снижение", - добавил он.

Его коллега из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также отметил слишком высокую инфляцию и тоже сказал, что Федрезерву нужно "закончить свою работу" по ее замедлению.

Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби указал на высокую степень неопределенности в экономике и сказал, что центробанк продолжит анализировать поступающие данные.

"В подобные периоды неопределенности нужно сохранять терпение и проявлять осторожность, а также смотреть на данные, что мы обычно и делаем, - сказал Гулсби. - До следующего заседания остается несколько недель, и мы следим за ситуацией на кредитном рынке, за переговорами о потолке госдолга, за ситуацией на рынке труда и за ценами".

Подобного подхода собирается придерживаться и президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Он также отметил отсутствие уверенности в том, что инфляция встала на путь стабильного снижения.

Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 июня. Участники рынка в целом считают, что руководство центробанка воздержится от изменения ставки, а также полагают, что по итогам года уровень ставки составит 4,25-4,5%, согласно данным CME FedWatch.

Рафаэль Бостик ФРБ Атланты ФРС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Покупка "Авилоном" российских активов VW согласована по цене до 125 млн евро

Покупка "Авилоном" российских активов VW согласована по цене до 125 млн евро

"Магнит" готовится запустить маркетплейс с непродовольственными товарами

"Магнит" готовится запустить маркетплейс с непродовольственными товарами

Набсовет "АЛРОСА" скоро рассмотрит назначение Маринычева гендиректором

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня вырастет на $1,8, до $16,2 за тонну

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });