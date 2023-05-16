Глава ФРБ Атланты не ждет снижения ставки ФРС в 2023 году даже при рецессии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США не станет снижать ключевую процентную ставку даже в случае наступления рецессии в американской экономике, заявил CNBC глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

"Для меня инфляция остается задачей номер один. Нам нужно вернуть её к целевому значению, - сказал он. - Если это будет сопряжено с издержками, мы должны быть готовы к ним".

Федрезерв повышал ставку 10 раз с весны прошлого года, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз до этого ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году. Рынок в целом прогнозирует одно или несколько снижений ставки во втором полугодии.

Инфляция в Штатах в апреле достигла минимальных за два года 4,9%, а без учета энергоносителей и продуктов питания потребительские цены выросли на 5,5% при целевом показателе в 2%.

"Инфляция остается стабильно высокой, потребители продолжают активно тратить, а безработица находится на крайне низком уровне. Все это говорит о том, что повышательное давление на цены сохранится", - сказал Бостик.

По его мнению, Федрезерву стоит занять выжидательную позицию. "Но если появится потребность в действии, мне кажется, этим действием скорее будет еще одно небольшое повышение (ставки - ИФ), а не снижение", - добавил он.

Его коллега из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также отметил слишком высокую инфляцию и тоже сказал, что Федрезерву нужно "закончить свою работу" по ее замедлению.

Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби указал на высокую степень неопределенности в экономике и сказал, что центробанк продолжит анализировать поступающие данные.

"В подобные периоды неопределенности нужно сохранять терпение и проявлять осторожность, а также смотреть на данные, что мы обычно и делаем, - сказал Гулсби. - До следующего заседания остается несколько недель, и мы следим за ситуацией на кредитном рынке, за переговорами о потолке госдолга, за ситуацией на рынке труда и за ценами".

Подобного подхода собирается придерживаться и президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Он также отметил отсутствие уверенности в том, что инфляция встала на путь стабильного снижения.

Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 июня. Участники рынка в целом считают, что руководство центробанка воздержится от изменения ставки, а также полагают, что по итогам года уровень ставки составит 4,25-4,5%, согласно данным CME FedWatch.