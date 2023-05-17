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Илон Маск заявил, что мировую экономику ждет сложный год

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Глобальную экономику ожидает сложный год, многие компании обанкротятся, полагает глава автопроизводителя Tesla Илон Маск. Об этом сообщает MarketWatch.

"Впереди трудные 12 месяцев, и у Tesla нет иммунитета к мировой экономической конъюнктуре", - сказал Маск на собрании акционеров компании.

По его прогнозу, макроэкономическая ситуация будет сложной не менее 12 месяцев, однако в последующие 12 месяцев произойдет разворот, и у долгосрочных инвесторов Tesla все будет "чрезвычайно хорошо".

Кроме того, компания планирует представить два новых продукта, которые будут "на голову выше всего", что есть на рынке, и попробует начать использовать традиционные методы рекламы, которых до этого избегала.

Маск также подтвердил, что в этом году начнутся продажи пикапов Cybertruck. При этом он опроверг слухи о своем уходе с поста главного исполнительного директора.

Акции Tesla на дополнительных торгах во вторник подорожали на 1,2%. С начала года капитализация компании выросла на 35,2%.

Tesla Илон Маск США
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