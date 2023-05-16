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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Инвестиции стран Центральной Азии в экономику России в 2022 году выросли в 4 раза

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Общий объем инвестиций стран Центральной Азии в экономику России в 2022 году вырос в четыре раза относительно 2021 года и составил более $4 млрд, сообщил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

Он сказал это, выступая по видеосвязи на проходящей в Томске третьей центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В регионе (центральноазиатском - ИФ) работает более 10 тысяч российских и совместных предприятий. Ими создано свыше 900 тысяч рабочих мест", - отметил замминистра.

По его словам, объем прямых российских инвестиции в экономику стран Центральной Азии превысил $3,6 млрд, а объем накопленных инвестиций с 2015 года превысил $25 млрд.

В 2022 году товарооборот России со странами Центральной Азии увеличился на 20%, до $41 млрд.

Галузин отметил, что важнейшее значение для экономического развития стран центральноазиатского региона имеют завязанные на Россию транспортно-логистические коридоры, в том числе "Север-Юг".

"Сегодня наиболее быстрым вариантом реализации этого проекта является использование Транскаспийского и Восточного маршрутов. Так как данные ветки формируются на базе существующей инфраструктуры и не требуют строительства новых путей", - добавил он.

Михаил Галузин МИД Центральная Азия
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