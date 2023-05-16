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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Россия новом учебном году увеличит квоты для студентов из Центральной Азии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия в 2023-2024 учебном году увеличит число квот для студентов из стран Центральной Азии, заявил замминистра МИД РФ Михаил Галузин в ходе третьей Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай", которая проходит в томском госуниверситета (ТГУ).

"В 2023-2024 учебном году мы существенно увеличиваем квоту на обучение граждан Казахстана - плюс 200 мест, Киргизии - тоже плюс 200, Узбекистана - плюс 50 мест и Таджикистана - плюс 152 места", - сказал Галузин, выступая по видеосвязи.

По его словам, в настоящее время в РФ обучается порядка 185 тыс. студентов из стран Центральной Азии, из которых около 68 тыс. студентов получают образование за счет российского бюджета.

Кроме того, Галузин добавил, что в ближайшей перспективе в ряде стран Центральной Азии планируется открытие филиалов ведущих российских вузов.

"В Киргизии планируется открыть филиалы ведущих российских вузов: МГУ им. Ломоносова, Казанского Федерального Университета и Высшей школы экономики, в Узбекистане - Российского гуманитарного университета, Московского госуниверситета геодезии и картографии и Северо-кавказского Федерального университета", - отметил замминистра.

Также, по его словам, на стадии согласования находится проект по созданию в Ашхабаде совместного российско-туркменского университета.

"Все это станет солидным дополнением к уже функционирующим в регионе (Центральной Азии - ИФ) 25 филиалам наших вузов", - подытожил Галузин.

МИД РФ Михаил Галузин Центральная Азия
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