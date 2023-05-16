Российские биржевые индексы выросли в пределах 1,4% на старте торгов вторника

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций начались продолжением роста цен blue chips на фоне подросших индексов в США и дивидендных ожиданий, сдерживающим фактором выступает санкционная риторика Запада. Локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома" в ожидании новостей по годовым дивидендам.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,4%, до 2648 пункта, индекс РТС вырос на 0,4%, до 1041,5 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,6%.

Доллар подорожал на 92 копейки, до 80,08 рубля.

Подорожали акции "Газпрома" (+3,6%), ВТБ (+2,2%), "АЛРОСА" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +0,5% "префы"), "Яндекса" (+1,7%), "НЛМК" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), "МТС" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), расписки TCS Group (+1,1%), бумаги "Московской биржи" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), UC Rusal (+0,9%), расписки OZON (+0,8%), акции "НОВАТЭКа" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,8% "префы"), Polymetal (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%).

Накануне вечером концерн "Газпром" сообщил, что совет директоров 23 мая рассмотрит рекомендацию по размеру финальных дивидендов по итогам 2022 года.

Во втором эшелоне выросли котировки ПАО "Россети Кубань" (+15,5%), "Соллерса" (+7,3%), "МРСК Урала" (+4,1%).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи продолжит подъем в направлении 2700 пунктов. Ожидается сохранение спроса на бумаги "ЛУКОЙЛа", а также на акции, по которым могут появиться новости о выплате дивидендов. Дополнительной поддержкой для акций экспортеров выступает слабеющий рубль.

В случае с "ЛУКОЙЛом" размер дивидендов известен, однако с "Сургутнефтегазом" и "Газпромом" сохранятся неопределенность. Дивидендный фактор также стал причиной роста акций МТС - инвесторы ожидают, что в скором времени будут объявлена рекомендация совета директоров по дивидендам. Эксперты Промсвязьбанка рассчитывают, что выплаты МТС составят 34 руб. на акцию.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ тренд остается растущим. Дополнительным позитивом может послужить реинвестирование дивидендов от компаний, отсечка по которым уже прошла. В качестве ближайшего таргета для индекса МосБиржи выступает уровень 2700 пунктов. Вместе с тем главными драйверами роста могут стать нефтяной и финансовый сектора. В США индексы пока не могут определиться с направлением: с одной стороны давит риск рецессии, с другой - источником позитива может стать приостановка жесткой денежно-кредитной политики ФРС.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,1-0,7%, причем Dow Jones (+0,1%) вырос впервые за шесть сессий.

Опасения инвесторов, связанные с затягиванием решения проблемы лимита госдолга США, сдерживали подъем рынка акций в последнее время, несмотря на сильный сезон корпоративной отчетности, а также сигналы о возможном завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, отмечает Market Watch.

В выходные президент США Джо Байден сообщил, что его переговоры со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами американского Конгресса по вопросу потолка госдолга возобновятся во вторник.

Глава Минфина США Джанет Йеллен также выразила надежду на заключение соглашения сторонами, отметив, что они нашли некоторые "точки соприкосновения".

Президенты федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Атланты - Остан Гулсби и Рафаэль Бостик - дали понять в понедельник, что готовы допустить остановку цикла ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС).

В частности, Бостик заявил в понедельник, что американскому центробанку стоит сделать паузу в цикле ужесточения политики, чтобы оценить состояние экономики.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на резкий спад активности в промышленном секторе штата Нью-Йорк.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в мае до минимальных за четыре месяца минус 31,8 пункта с 10,8 пункта в апреле. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до минус 3,75 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%) на фоне статистики из Китая, "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Промпроизводство в Китае в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 3,9% в марте. Розничные продажи в прошлом месяце взлетели на 18,4% после подъема на 10,6% в марте.

Однако аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.

Безработица в Китае в прошлом месяце опустилась до 5,2% с 5,3% в марте.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-апреле увеличились на 4,7% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 5,5%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно просели после оптимистичного начала недели, тогда как до этого котировки снижались три дня подряд.

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2%, до $75,11 за баррель (+1,4% в понедельник), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2%, до $70,97 за баррель (+1,5% накануне).

Позитивным фактором для рынка стали сильные макроэкономические статданные из Китая, хотя и оказавшиеся хуже прогнозов рынка. Также рынок получает поддержку за счет надежд, что Белому дому и Конгрессу удастся договориться о повышении лимита госдолга США.

Тем временем министерство энергетики США сообщило о планах приобрести до 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва. Весной прошлого года Байден анонсировал продажу 180 млн баррелей из резерва для борьбы с дефицитом топлива на рынке.

Объем запасов нефти в стратрезерве по состоянию на 5 мая составлял 362 млн баррелей при максимально возможном уровне в 713 млн баррелей. Нынешний показатель - минимальный с 1980-х годов, пишет MarketWatch.