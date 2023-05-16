Apple обошла по капитализации все компании индекса Russell 2000 вместе взятые

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Рыночная капитализация Apple Inc. на протяжении двух последних недель превышает стоимость всех компаний, входящих в расчет индекса компаний с малой капитализацией Russell 2000, пишет MarketWatch.

Ранее такая ситуация фиксировалась лишь однажды, в сентябре 2020 года, и в течение всего одной сессии.

Капитализация Apple сейчас составляет около $2,7 трлн, что примерно на $100 млрд больше рыночной стоимости всех 2 тысяч компаний из индекса Russell 2000. С начала года акции Apple подорожали на треть, тогда как Russell 2000 практически не изменился.

"Невероятно, что одна компания может по размеру превысить целую вселенную небольших по капитализации фирм, - сказала стратег eToro Калли Кокс. - Для меня это признак того, в каком упадке находятся компании с малой капитализацией".