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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Аналитики Davidson ухудшили рекомендацию для акций Apple до "нейтральной"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Аналитики инвестиционной компании D.A. Davidson понизили рекомендацию для акций Apple Inc. до "нейтрального" уровня и ухудшили целевую цену до $185 с $193 за бумагу после презентации шлема смешанной реальности Vision Pro.

"Мы снижаем рекомендацию, поскольку считаем, что все хорошие новости, связанные с запуском продукта дополненной/виртуальной реальности, уже учтены в текущих котировках", - написал старший аналитик компании Том Форте.

Накануне Apple представила шлем смешанной реальности Vision Pro, позволяющий пользователю работать с виртуальными объектами, наложенными на предметы реального мира. Продукт поступит в продажу в начале 2024 года и будет стоить $3499.

Форте отметил, что массовое внедрение устройства может стать проблемой для компании. В частности, этому не способствуют высокая цена Vision Pro и необходимость создания нового контента специально для таких устройств.

С начала 2023 года капитализация Apple выросла на 38,2%, до $2,85 трлн.

Apple D.A. Davidson Том Форте США
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