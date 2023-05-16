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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Совет директоров "Иркута" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" на заседании 12 мая рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год "в связи с отсутствием чистой прибыли", говорится в сообщении компании.

В 2022 году "Иркут" получил 29,1 млрд рублей чистого убытка по РСБУ.

В последний раз "Иркут" выплачивал дивиденды за 2017 год - по 1,14 рубля на акцию, всего 1,5 млрд рублей, что соответствовало 50% годовой чистой прибыли по РСБУ.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 15 июня в форме заочного голосования. До этой даты принимаются бюллетени для голосования. Реестр для участия в собрании закрывается 23 мая. Повестка заседания - стандартная.

"Иркут" ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, является разработчиком семейства пассажирских МС-21. Филиал корпорации "Региональные самолеты" выпускает пассажирские Superjet 100.

"Иркут" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".

Иркут ОАК Ростех
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