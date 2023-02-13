"Иркут" в 2026-27 гг. планирует ввести центр техобслуживания SSJ100 и МС-21 в "Шереметьево"

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ангарный комплекс для технического обслуживания российских самолетов SSJ100 и МС-21 планируется ввести в эксплуатацию в "Шереметьево" в 2026-2027 гг. Об этом сообщил руководитель направления развития системы послепродажного обслуживания ПАО "Корпорация "Иркут" (производитель самолетов, входит в ПАО "ОАК") Дмитрий Тихомиров.

Комплекс будет состоять из двух ангаров, в каждом из которых будет восемь стоянок размерности SSJ100 (или шесть - размерности МС-21), говорится в презентации Тихомирова, с которой он выступил на конференции MRO Russia & CIS 2023.

Как ожидается, в ангарах будет проводиться периодическое ТО самолетов, доработки и структурные ремонты, внедрение сервисных бюллетеней, ремонт компонентов (колес, тормозов).

Крупнейшим эксплуатантом региональных SSJ100 является авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Она же, как ожидается, станет первым получателем среднемагистральных МС-21: их выход в серию намечен на 2024 год. В Москве "Россия" базируется в "Шереметьево".

Сейчас у "Иркута" есть авиационно-технический комплекс в "Жуковском" (вместимость – восемь SSJ100), в 2022 году компания также ввела в эксплуатацию две линейные станции техобслуживания – в "Жуковском" и "Шереметьево". В 2023 году, согласно презентации Тихомирова, планируется ввести такие станции в Апатитах, Архангельске и Сыктывкаре, до конца 2030 года – в Новосибирске, Чульмане (Якутия), Улан-Удэ, Пензе, Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке.