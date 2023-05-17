Катарский шейх улучшил предложение о покупке Manchester United

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани, председатель правления Qatar Islamic Bank и сын бывшего премьер-министра Катара, улучшил предложение о покупке английского футбольного клуба Manchester United, сообщает MarketWatch.

Аль-Тани по-прежнему претендует на 100% акций Manchester United. СМИ ранее сообщали, что он оценивает клуб более чем в 5 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд), а собственники команды - американская семья Глейзеров - хотят получить 6 млрд фунтов.

Заявки на покупку Manchester United также подавали глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф и финский предприниматель Томас Зиллиакус. Сообщалось, что Рэтклифф планировал купить 69% акций, но теперь готов приобрести чуть более 50%, чтобы нынешние владельцы сохранили некоторое влияние на дела клуба.

Сроки принятия семьей Глейзеров решения о будущем команды неясны.

Котировки акций управляющей клубом компании Manchester United на дополнительных торгах в Нью-Йорке во вторник подскочили на 4,9%. За последние 12 месяцев ее капитализация повысилась почти на 46%, до $3,11 млрд.