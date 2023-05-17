На старте торгов индекс МосБиржи вырос на 0,04%, индекс РТС снизился на 0,02%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений. Во втором эшелоне растут акции "МРСК Урала" на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,04% до 2634,73 пункта, индекс РТС снизился на 0,02% до 1030,47 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,7%.

Доллар подорожал на 21 копейку, до 80,6 рубля.

Страны G7 на саммите в Японии должны предпринять дальнейшие шаги в отношении России, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он добавил, что страны G7 также "продемонстрируют, что они разделяют единый подход в отношении вызовов со стороны КНР". Саммит G7 пройдет 19-21 мая в Хиросиме, президент США Джо Байден отправится туда в среду.

Подорожали расписки TCS Group (+1,7%), акции "АЛРОСА" (+1,4%), "Северстали" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (+0,1%).

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" (+4,9%, до 0,2586 рубля) рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 9 июня принять решение о выплате дивидендов за 2022 год из расчета 0,00504 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 23 июня 2023 года.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,5%), UC Rusal (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), "Магнита" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду можно ожидать продолжения роста индекса МосБиржи, который будет двигаться в диапазоне 2650-2700 пунктов. В случае, если ожидания по дивидендам по компаниям сектора электроэнергетики оправдаются, можно рассчитывать на возвращение спроса на акции "Газпрома". Кроме этого, возможно возобновление роста бумаг "МТС" и "ЛУКОЙЛа".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, в среду не стоит ожидать сильных движений индекса МосБиржи. Пока все говорит о том, что он попытается провести день в консолидации, быть может, с тенденцией к снижению - все будет зависеть от динамики нефти.

Вызывает опасения динамика рубля - его стремительное 4-дневное падение в условиях приемлемых цен на нефть выглядит неоправданным. Накануне доллар довольно легко превысил "круглую" отметку 80 рублей. Судя по характеру торгов, около нее даже не произошло значительной фиксации прибыли, заработанной на снижении курса рубля. Сильным сопротивлением по паре выступает район 81,5 рубля/$1, вряд ли его удастся пройти без остановок в условиях текущей существенной перепроданности рубля, полагает Антонов.

В США по итогам торгов вторника индексы акций снизились на 0,2-1% во главе с Dow Jones. Участники рынка оценивали статданные и ждали начала переговоров президента США Джо Байдена со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса по вопросу потолка госдолга страны. Хотя Байден ранее высказал оптимизм в отношении исхода переговоров, Маккарти заявил в понедельник, что стороны по-прежнему далеки от соглашения.

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник вновь заявила о необходимости быстрого повышения потолка госдолга, отметив, что "американская экономика висит на волоске". "То же самое касается и положения миллионов американцев", - сказала она.

В понедельник Йеллен подтвердила, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если лимит госдолга не будет повышен.

Президент США Джо Байден после переговоров с конгрессменами заявил, что оптимистично оценивает перспективы принятия соглашения о повышении потолка госдолга, сообщает Белый дом.

Белый дом также сообщает о планах Байдена переговорить с конгрессменами по телефону в конце текущей недели и провести встречу после возвращения из-за рубежа.

Маккарти после встречи с Байденом сообщил журналистам, что Белый дом и Конгресс все еще далеки от соглашения о повышении потолка госдолга. Как передает CNN, Маккарти "выразил некоторый оптимизм", заявив, что "сделку, возможно, удастся заключить к концу недели".

По данным Минторга США, розничные продажи в апреле выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,8%.

Объем промпроизводства в США в апреле повысился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем не ожидали изменения показателя.

На рынках Азии в среду отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,15%).

Японский Nikkei 225 превысил 30000 пунктов впервые с сентября 2021 года.

Экономика Японии в I квартале 2023 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют опубликованные в среду предварительные данные правительства страны. Темпы увеличения ВВП стали максимальными со второго квартала 2022 года.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 0,1%. В четвертом квартале прошлого года японский ВВП не изменился.

Потребительские расходы в Японии увеличились на 0,6%, также максимально за три квартала, благодаря снятию ограничений на въезд в страну.

Данные Министерства экономики, торговли и промышленности Японии о промпроизводстве за март были пересмотрены с повышением. Объем промпроизводства вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. В годовом выражении показатель снизился на 0,6% (предварительная оценка - минус 1,2%).

Статданные о динамике промпроизводства и розничных продаж в КНР, опубликованные накануне, оказались слабее прогнозов рынка, и инвесторы ждут от китайских властей новых мер поддержки экономики, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижение. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,7%, до $74,4 за баррель (-0,4% накануне), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,8%. до $70,29 за баррель (-0,4% во вторник).

Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 12 мая, и прогнозируют сокращение по нефти на 0,9-1,3 млн баррелей. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), запасы выросли примерно на 3,7 млн баррелей.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила о намерении страны приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) в следующем месяце.